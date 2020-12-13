Какого числа в декабре день святителя Николая Чудотворца в 2020 году

В 2020 году празднование в честь святого состоится 19 декабря, и в это время верующие соблюдают пост. Церковь напоминает, что в субботний день можно сделать послабление и включить в меню рыбные продукты.

В декабре празднуют день Николая Чудотворца, известного православного святого

В декабре празднуют день Николая Чудотворца, известного православного святого. Ему посвящено несколько праздничных дат, и верующие в эти дни молятся старцу, чьи мощи и по сей день творят чудеса исцеления.

В зимний период верующие отмечают праздник, прозванный в народе Николой Зимним. День памяти Николая Чудотворца — время, когда Небеса открыты и внемлют молитвенным взываниям.

Священнослужители призывают посетить праздничную службу, чтобы помолиться и обратиться к чудотворцу с искренними просьбами о помощи. Эксперты рекомендуют приобрести список с иконы в домашний иконостас, чтобы иметь возможность обращаться к святому и дома.

Праздник в честь Николая Чудотворца

В народе Никола Зимний считался отправной точкой суровой зимы, и к дню праздника каждый утеплял свой дом, чтобы пережить суровые холода. Считается, что в день праздника Николай Чудотворец спускается с Небес, чтобы помочь каждому, кто взывает о поддержке.

В 2020 году празднование в честь святого состоится 19 декабря, и в это время верующие соблюдают пост. Церковь напоминает, что в субботний день можно сделать послабление и включить в меню рыбные продукты.

Праздник начинается с молитв, которые возносят Небесам после пробуждения, а затем верующие направляются в храмы и церкви, чтобы почтить святой лик угодника. В молитвенных обращениях принято просить о помощи в преодолении болезней и трудностей:

«Святитель Николай, к тебе взываю с искренней молитвой. Заступник Божий, помоги мне, рабу Божьему (имя), справиться с делами насущными, окажи поддержку и не дай мне оступиться. Исцели меня и близких моих от недугов и огради от болезней. Аминь».

Просят у Николая и покровительства во время испытаний, которые выпадают на долю каждого из нас. Годы жизни этого святого были полны трудностей, которые Николай Чудотворец преодолевал со смирением и верой в господа. Его пример и по сей день помогает стремиться к свету, отвергая дьявольские происки.

В чем помогает Николай Чудотворец

Николай Угодник считается Божьим проповедником и защитником всех несправедливо обиженных. Его считают своим покровителем моряки, и каждый, кто отправляется в путешествие, перед дальней дорогой возносит молитвы святому угоднику.

Молятся святому Николаю и в момент трудностей, чтобы найти выход из сложившегося положения, взывают к нему перед ответственным делом, просят помощи в учебе, молятся об исцелении от недугов и болезней. Искренние просьбы всегда находят отклик, и святитель Николай приходит на помощь.

Покровительство Николая Угодника распространяется и на подрастающее поколение. Этому святому молятся родители, чтобы он уберег детей от бед и опасностей, помог им усвоить учение и успешно сдать все экзамены. В трудную минуту молитвы Николаю возносят и те, кто был несправедливо обижен.

Сила молитвы велика, и если использовать ее, как путь к свету и знаниям, то справиться с невзгодами будет проще. В день праздника в честь угодника Николая 19 декабря каждый сможет раскрыть свое сердце и помыслы в молитвенном обращении, и оно будет услышано.

Источник: dailyhoro.ru