Главные молитвы и традиции празднования в День святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2020 года

Святитель Андрей позволил распять себя, находясь в преклонных летах, хотя мог запросто избежать мученической кончины. Он выбрал тяжкий крест ради веры и следовал за Христом без капли сомнения.

13 декабря (по новому стилю) Русская Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов

13 декабря (по новому стилю) Русская Православная церковь чтит память Апостола Андрея Первозванного – одного из двенадцати апостолов, сообщает calend.ru.

В России память святого Андрея Первозванного всегда почиталась весьма торжественно. Еще Петр I учредил в честь апостола первую и высшую награду России – императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, который давался в награду сановникам государства. Также с петровских времен Андреевский флаг стал официальным стягом российского флота, и под его сенью русские моряки одержали множество славных побед.

Святой апостол Андрей Первозванный был родом из Вифсаиды Галилейской. Жил он впоследствии в Капернауме, на берегу Геннисаретского озера вместе с братом Симоном, занимаясь рыбной ловлей. С юных лет апостол Андрей отличался молитвенной устремленностью к Богу. Он не вступил в брак, а стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, возвестившего о Боговоплощении. Когда святой Иоанн Креститель указал на Иордане святым апостолам Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса Христа, называя Его Агнцем Божиим, они незамедлительно последовали за Господом. Святой апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего брата Симона, будущего апостола Петра.

После Воскресения и Вознесения Христова, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он возвратился в Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей исполнился Духа Святого, как предсказал Сам Господь.

С проповедью Слова Божия святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье (по преданию Грузинской Церкви, апостол Андрей проповедовал вместе с апостолом Симоном Канаитом в Абхазии, где апостол Симон принял мученическую кончину). Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских горах, обратившись к ученикам своим со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Продвигаясь далее на север, апостол Андрей дошел до поселений славян на месте будущего Новгорода и у нынешнего села Грузино водрузил свой жезл. Отсюда апостол Андрей через земли варягов прошел в Рим и вновь вернулся во Фракию. Здесь в небольшом селении Византии (будущем Константинополе) он основал христианскую Церковь, посвятив во епископа одного из семидесяти апостолов Христовых — Стахия.

На своем пути апостол Андрей претерпевал многие скорби от язычников. Его избивали, изгоняли из городов. Но Господь хранил своего избранника и по его молитвам совершал дивные чудеса. Последним городом, куда пришел святой апостол Андрей Первозванный, и где принял он мученическую кончину в 62 году, был город Патры (Патрас). Здесь по молитве апостола выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин. Наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского и его брат философ Стратоклий. Это побуждало жителей города принимать от апостола Андрея святое Крещение, однако правитель города консул Эгеат оставался закоренелым язычником. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и взошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать рук и ног его к кресту, а привязать их. По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей Первозванный, имел форму буквы «Х» и получил название «Андреевский крест».

Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душей сострадали ему и требовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, прими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного света освятило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою душу Господу. Максимилла, жена правителя, сняла с креста тело апостола и с честью погребла его. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала примерно в 62 году.

В 357 году мощи святого апостола Андрея Первозванного были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого апостола и евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея. По взятии Константинополя крестоносцами, в 1208 году мощи святого апостола Андрея были перевезены в Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи. При Папе Римском Пие II (1458) честная глава святого апостола Андрея была перенесена в Рим и положена в соборе святого апостола Петра.

О чем молить святого

Апостолы Иисуса Христа были первыми людьми, которые переняли истинное учение о Господе. Молитва Андрею Первозванному имеет великую силу и звучит из уст моряков об успехе в ратном деле.

К нему обращаются:

о заступлении Отечества;

при обращении народов к вере Христовой;

во всяких житейских нуждах.

Апостол Андрей Первозванный

Апостол Андрей был очень мудрым человеком, мудрость его была не только божественной, но и человеческой. Ему была присуща привычка устанавливать везде, где бы он не бывал, поклонные кресты.

Ходил святой по земле с увенчанным крестом огромным посохом в руках. Был очень скромным христианином, но если кого из людей одолевала сильная нужда, он предстательствовал о них пред Всевышним.

Святитель Андрей позволил распять себя, находясь в преклонных летах, хотя мог запросто избежать мученической кончины. Он выбрал тяжкий крест ради веры и следовал за Христом без капли сомнения.

Тропарь апостолу Андрею Первозванному, глас 4



Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Кондак апостолу Андрею Первозванному, глас 2

Мужества тезоименитаго богоглагольника и Церкве возследователя верховнаго, Петрова сродника восхвалим, зане якоже древле сему и ныне нам воззва: приидите, обретохом Желаемаго.

Молитва апостолу Андрею Первозванному

Первозванне Апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю, всехвальный Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя и с Ним во веки пребываеши на небеси, идеже и любиши ны тоюжде любовию, еюже возлюбил еси нас, егда Духом Святым прозрел еси наше, еже ко Христу обращение, и не точию любиши, но и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако веруем и тако сию веру нашу исповедуем во храме, иже во имя твое, святый Андрее, преславно создася, идеже святыя мощи твоя почивают: верующе же, просим и молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими, яже присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие по гласу Господа, оставль мрежи своя, неуклонно Ему последовал еси, сице и кийждо от нас да ищет не своих си, но еже к созиданию ближняго и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом и во веки веков. Аминь.

О замужестве

Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее!

Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение.

Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет.

Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Об исцелении болящих и одержимых

Всюду именем Господа Иисуса болящия исцеляя, мертвыя воскрешая, бесы изгоняя, и во Патрах предсмертную проповедь твою чудесами утвердил еси, апостоле Христов, и анфипата Лезвия обратил еси к познанию истины, егда противления ради язвою поражен быв, тобою от одра болезни воздвижен бысть; людие же вси, видевше в тебе силу Божию, идолы своя сокрушиша, посем и Господь явися тебе, якоже Павлу иногда в Коринфе, и повеле взяти Крест твой, назнаменовав сим твое в Патрах, Его ради, страдание. Темже и мы, дивящеся велией благодати в тебе, благоговейно взываем: Радуйся, велия Бога всемогущаго сило; радуйся, многоценное чудес сокровище. Радуйся, древних Патр просвещение и украшение; радуйся, неверие анфипата в веру пременивый. Радуйся, яко тамо паки явися тебе Господь, на подвиг крестный тя призвавый; радуйся, яко уготовася тебе венец правды. Радуйся, Андрее, апостоле Христов Первозванный.

Источник: molitva-info.ru