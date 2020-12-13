13 декабря- Третье воскресенье Адвента: Значение дня и что нужно делать сегодня

В этот день зажигают первые две свечи и третью свечу — Свечу Пастухов

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 13 декабря.

Адвент (от лат. adventus — пришествие) — предрождественское время, к которому приурочены многочисленные обряды и обычаи. Другими словами, Адвент — время ожидания Рождества Христова.

Третьему воскресенью Адвента предшествуют первое и второе воскресенья, которые наполнены соответствующими обычаями. В третье воскресенье Адвента зажигают первые две свечи и присоединяют третью свечу — Свечу Пастухов.

Свеча Пастухов означает пришествие Спасителя в сердца через веру в Его святое Слово.

Как пастухи увидели Спасителя собственными глазами и уверовали, так и мы видим Его глазами веры. Свеча также символизирует то, как мы делимся своей верой в Христа, подобно пастухам, рассказывавшим о Христе всем встречным.

В западных христианских странах цветами Адвента считаются фиолетовый (лиловый, пурпурный), в таких цветах обычно исполнены декорирования в церквях и вокруг церквей, а также одеяния священнослужителей. Дома жителей также выдержаны в спокойных оттенках фиолетового цвета.

Но в третье воскресенье Адвента допускаются украшения в розовом цвете. Розовой также может быть и Свеча Пастухов.

Источник: calend.ru