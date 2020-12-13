Какой сегодня церковный праздник? Как определить 13 декабря 2020 года, выйдет ли девушка замуж в ближайший год

Считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней

Дата по старому стилю: 30 ноября.

В этот день отмечается память апостола Андрея Первозванного — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра. Братья родились в Вифсаиде, городе на берегу Галилейского озера, и были рыбаками. Андрей стал первым, кого Иисус призвал к себе в ученики. Согласно Евангелию от Иоанна, прежде первый апостол был учеником Иоанна Крестителя.

На Руси на Андрея, как и накануне, крестьяне слушали воду — но не только в колодцах, но также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастливого года.

Также обращали внимание на другие приметы. Например, считалось, что если в Андреев день пойдет снег, то он пролежит еще 110 дней.

Знахари и целители считали день Андрея Первозванного своим праздником.

Девушки в этот день молились апостолу о хороших женихах и гадали на суженого. Магические обряды Андреева дня были своего рода репетицией перед большими святочными гаданиями. Накануне девушка, желающая узнать свою судьбу, соблюдала пост — но так, чтобы никто из родных этого не заметил. Также за вечерней трапезой юные крестьянки отламывали кусок от своего ломтя хлеба, а перед сном клали его под подушку и приговаривали уже знаменитое: «Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать».

В этот день можно было сорвать ветку фруктового дерева — как правило, яблони — и поставить ее в воду. Если на Рождество ветка зеленела, это означало, что в этом году девушка выйдет замуж.

Именины в этот день

Андрей, Иван

Источник: calend.ru