13 декабря - День памяти апостола Андрея Первозванного: Важные традиции и запреты праздника

День памяти Андрея Первозванного - один из первых праздников зимнего цикла, по сути, встреча зимы

День памяти Андрея Первозванного - один из первых праздников зимнего цикла, по сути, встреча зимы. Он интересен тем, что от него веет волшебной старославянской стихией и этот народно-христианский праздник отмечается только славянами

Когда принято отмечать праздник

Ежегодно 13 декабря - день почитания апостола Андрея Первозванного (в народе называется «Андреев день», «Андрея»).

В празднике переплелись и рациональный опыт, и религиозно-магические верования, в частности, обычай гадать: на женихов и на погоду в зиму - «слушание воды».

Варяг-апостол

В Библии говорится, что братья Андрей и Симон родились и выросли на берегу Галилейского моря, в семье рыбака и сами тоже продолжали отцовское дело. Но Андрей искал путь к Богу, не женился и вел целомудренный образ жизни.

Услышав пророчество Иоанна Крестителя, он пришел к святому, принял от него крещение и стал учеником. С Иисусом Андрей встретился, когда крестился в Иордане. Став свидетелем сошествия на Христа Святого Духа в виде голубя, уверовал и первым пошел за ним. Потом привел к нему и брата своего Симона, которого Иисус назовет Петром, а Андрея – Первозванным.

Через 50 дней после воскресения Спасителя на апостолов снизошел Святой Дух и они обрели способности исцелять людей от смертельных болезней и проповедовать на разных языках.

Апостолы бросили жребий, выбрав направление дальнейшего пути.

Святому Андрею выпала дорога в земли, лежащие на Черноморском побережье. Он поднялся вверх по Днепру, предсказав основание в том месте города Киева, благословил холмы и водрузил на одном из них крест.

Дошел до Новгорода, воздвиг крест вблизи села Грузино. Уничтожил капища язычников и обратил их бывших жрецов в христианство. Поэтому жители России и Украины почитают святого Андрея Первозванного своим покровителем. Через земли варяг апостол вернулся во Фракию.

Свою кончину встретил в селении Патры, правитель которого, язычник Егиат, приказал казнить Андрея за его проповедание учения Иисуса, распяв его на кресте. Тогда апостол попросил, чтобы крест, на котором он примет свою смерть, был иной формы, чем тот, на котором распяли Иисуса, так как считал, что он недостоин быть распят на подобном.

Покровитель моряков

На иконах мы видим Андрея распятого или рядом с крестом Х-образной формы. Он же изображен и на Андреевском флаге, официальном стяге военного флота Российской Федерации, так как святого Андрея почитают покровителем моряков.

Согласно легенде, силой своей молитвы он воскресил сорок утопленников, будущих учеников своих, которые направлялись к нему. Еще в 1698 году Петр І учредил первую высшую государственную награду «За веру и верность» - Орден Андрея Первозванного.

Традиции

На Полесье, в Поднепровье проводили инициацию парней, после которой их принимают в компанию более старших товарищей и они имеют право участвовать в вечеринках с девушками, ходить на свидания, свататься и жениться. Теперь им поручается всякая мужская работа.

Сам обряд посвящения и шутлив, и в то же время требует от мужчин ловкости, сноровки, физического совершенства: нужно откусить калиту - подвешенный обрядовый хлеб, испеченный девушками.

Делается это так: на кочерге «подъезжают» к калите, охраняемой другими парнями, в руках которых пакля, испачканная сажей. Попробуй, подпрыгни на своей кочерге, откуси болтающуюся на веревке сдобу (она, кстати, сладкая, испеченная с вишневым вареньем), да еще рискуя получить по лицу мазок сажи, если не получится!

Стоит хохот и веселье, но для парня – его звездный час, заявление о том, что он взрослый, если пройдет это испытание.

Не менее забавно в этих краях и гадание девушек, искренне веривших, что Андреева ночь поможет им узнать свою судьбу - выйдет ли она замуж или еще целый год быть ей в девках. Гадали на «балабушках» - небольших булочках из белого хлеба. Воду для теста полагалось носить из колодца ртом. Носят так, чтоб не видели парни, которые их подстерегали и старались рассмешить, чтобы девушки не удержали воду. Девчата просили парней, чтоб они ушли и не мешали, но те, в свою очередь, требовали выкуп – макитру (большой глиняный горшок) вареников.

Еще девушки пекли булочки и помечали каждая свою. Остудив их, выкладывали рядышком на полу и пускали в дом голодную собаку. Следили, чью булочку она схватит, та первая и выйдет замуж, чью не тронет – ждать еще год. А если пес унесет булочку в темный угол, то и девушка окажется в чужих краях. Хуже всего, если животное не съест, а только надкусит…

В этот день…

… проводится церковное богослужение, на котором людям, чья деятельность сопряжена с риском (военные, моряки, те, кто часто ездит в командировки, путешествует), полезно причаститься.

… девушки, мечтающие о замужестве, молятся о счастливой будущей семейной жизни.

… устраиваются застолья в домах, где есть Андреи и Андреевичи. Но без шумных празднований и с постным столом (т. к. идет рождественский пост).

… не выполняется тяжелая работа. Женщинам запрещалось ткать, прясть, шить.

Источник: kp.ru