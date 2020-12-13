Что нельзя делать в День Андрея Первозванного 13 декабря 2020 года

Православная церковь рекомендует в День Андрея пойти на службу в храм и помолиться. Незамужние женщины в этот день могут вымолить себе счастливую семейную жизнь.

13 декабря православные христиане чтят память святого апостола Андрея Первозванного

13 декабря православные христиане чтят память святого апостола Андрея Первозванного.

Святой Андрей был первым, кто последовал за Иисусом Христом, он также привел к нему своего родного брата святого апостола Петра. Как отмечать день Андрея, какова его история и что нельзя делать, расскажет kurer-sreda.ru.

День памяти апостола Андрея Первозванного: история

Святой Андрей – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он родился в городе Вифсаиде в Галилее. Отец Андрея был рыбаком. Впоследствии Андрей и его брат Симон (Петр) жили на берегу Геннисаретского озера, в городе Капернаум, где зарабатывали на жизнь ловлей рыбы.

Как известно, Андрей не вступил в брак и стал учеником Иоанна Крестителя. Согласно Евангелию, Иоанн направил двух своих учеников, Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Спасителю, сказав, что он есть Агнец Божий. Андрей первый последовал за Иисусом, а затем привел к нему своего родного брата Симона (апостола Петра).

Апостол Андрей первым свидетельствовал об Иисусе Христе как о Мессии, он стал ближайшим Его учеником. Поэтому его называют Первозванным.

В житии Андрея сказано, что святой апостол проповедовал в Крыму, а затем по Днепру дошел до места, где впоследствии был построен Киев.

"На горах этих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь", – сказал он своим ученикам.

Святой Андрей был распят в городе Патры (Патрас) в Греции на кресте X-образной формы. Позже этот крест стали называть Андреевским.

День Андрея: традиции

Хотя апостол Андрей – христианский святой, однако в этот день существуют традиции и обряды, которые имеют дохристианский характер.

В народе день Андрея Первозванного называется Калита. Молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на праздник гадают на суженого.

При этом церковь не приветствует такие развлечения. Как известно, праздник приходится на Рождественский пост, и, кроме того, гадания считаются грехом.

Поэтому православная церковь рекомендует в День Андрея пойти на службу в храм и помолиться. Незамужние женщины в этот день могут вымолить себе счастливую семейную жизнь.

Приметы в день Андрея Первозванного

В день святого Андрея Первозванного, как и в многие другие праздники, в народе старались предсказать погоду. Так, снег, идущий в этот праздник, сулил долгую и морозную зиму. Если же снег выпадал до 13 декабря, это предвещало теплую и мягкую зиму.

А солнечная погода была знаком хорошего урожая в следующем году.

День святого апостола Андрея: что нельзя делать

В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому.

Кроме того, церковью запрещено гадать (хоть это и принято в народе) и устраивать шумные гулянки с алкоголем.

Также в этот день издавна запрещалась любая интеллектуальная работа, потому что есть суеверие, согласно которому в этот день от этого можно сойти с ума.

Источник: obozrevatel.com