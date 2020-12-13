Что нельзя делать в День Андрея Первозванного 13 декабря 2020 года

13 декабря православные христиане чтят память святого апостола Андрея Первозванного.
Святой Андрей был первым, кто последовал за Иисусом Христом, он также привел к нему своего родного брата святого апостола Петра. Как отмечать день Андрея, какова его история и что нельзя делать, расскажет kurer-sreda.ru.
День памяти апостола Андрея Первозванного: история
Святой Андрей – один из 12 апостолов Иисуса Христа. Он родился в городе Вифсаиде в Галилее. Отец Андрея был рыбаком. Впоследствии Андрей и его брат Симон (Петр) жили на берегу Геннисаретского озера, в городе Капернаум, где зарабатывали на жизнь ловлей рыбы.
Как известно, Андрей не вступил в брак и стал учеником Иоанна Крестителя. Согласно Евангелию, Иоанн направил двух своих учеников, Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Спасителю, сказав, что он есть Агнец Божий. Андрей первый последовал за Иисусом, а затем привел к нему своего родного брата Симона (апостола Петра).
Апостол Андрей первым свидетельствовал об Иисусе Христе как о Мессии, он стал ближайшим Его учеником. Поэтому его называют Первозванным.
В житии Андрея сказано, что святой апостол проповедовал в Крыму, а затем по Днепру дошел до места, где впоследствии был построен Киев.
"На горах этих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь", – сказал он своим ученикам.
Святой Андрей был распят в городе Патры (Патрас) в Греции на кресте X-образной формы. Позже этот крест стали называть Андреевским.
День Андрея: традиции
Хотя апостол Андрей – христианский святой, однако в этот день существуют традиции и обряды, которые имеют дохристианский характер.
В народе день Андрея Первозванного называется Калита. Молодежь устраивает гуляния, а незамужние девушки в ночь на праздник гадают на суженого.
При этом церковь не приветствует такие развлечения. Как известно, праздник приходится на Рождественский пост, и, кроме того, гадания считаются грехом.
Поэтому православная церковь рекомендует в День Андрея пойти на службу в храм и помолиться. Незамужние женщины в этот день могут вымолить себе счастливую семейную жизнь.
Приметы в день Андрея Первозванного
В день святого Андрея Первозванного, как и в многие другие праздники, в народе старались предсказать погоду. Так, снег, идущий в этот праздник, сулил долгую и морозную зиму. Если же снег выпадал до 13 декабря, это предвещало теплую и мягкую зиму.
А солнечная погода была знаком хорошего урожая в следующем году.
День святого апостола Андрея: что нельзя делать
В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому.
Кроме того, церковью запрещено гадать (хоть это и принято в народе) и устраивать шумные гулянки с алкоголем.
Также в этот день издавна запрещалась любая интеллектуальная работа, потому что есть суеверие, согласно которому в этот день от этого можно сойти с ума.
Источник: obozrevatel.com