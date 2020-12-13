Лунный календарь посева на январь 2021 года

В январе неблагоприятные дни для посева семян, посадки и пересадки рассады, приходятся на 13 и 28 января.

Лунный календарь садовода и огородника на январь 2021 года подскажет благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян на рассаду

Лунный календарь садовода и огородника на январь 2021 года подскажет благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян на рассаду. Работы в январе.

Лунный посевной календарь на январь 2021 года будет полезен садоводам и огородникам, живущим в южных регионах, где рассаду высаживают в теплицы и в открытый грунт в апреле-мае. Календарь подскажет лучшие дни для посадки семян овощей на рассаду.

В январе неблагоприятные дни для посева семян, посадки и пересадки рассады, приходятся на 13 и 28 января. 13-го числа будет новолуние, а 28-го — полнолуние. Однако не рекомендуется сажать семена уже за день до наступления неблагоприятной даты и один день после. В данном случае 12-14 января и 27-29 января.

Овощные и зеленные культуры, которые развиваются над поверхностью почвы рекомендуется сажать в фазе растущей Луны:

Арбузы, тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыква), сладкие и горькие перцы, томаты (помидоры) сажайте с 1 по 17 января и с 17-26 января до конца месяца. В эти дни Луна будет расти;

Зеленные, лук-порей, шнитт-лук и репчатый лук на перо сажайте 18-24 января.

Бобовые культуры с 17-26 января.

Плодовые и ягодные культуры (яблоня, груша, слива, вишня, смородина, ежевика, крыжовник), при желании, сажайте со 17-го по 26-е.

Корнеплодные и клубневые овощные культуры, развивающиеся в почве, рекомендуется сажать в фазе убывающей Луны:

Картофель, редис, морковь, корнеплодный сельдерей — с 1 по 9 января;

Репчатый лук на репку — с 2 по 8 января;



Свёклу всех видов — с 1 по 9 января.

Таблица. Лунный посевной календарь садовода и огородника на январь 2021 года

Лунный посевной календарь садовода и огородника на январь 2021 года

Работы в саду, зимний посев

После обильных снегопадов, прочищая дорожки, нужно не забывать о дополнительном снежном укрытии зимующих растений. Весь убираемый снег нужно отбросить на места, где пребывают многолетники.

Особенно следует позаботиться об увеличении снежного покрова на альпийских горках, с которых сильные зимние ветры сдувают снег, обнажая альпийские растения, и в это холодное время продолжающие свою, хоть и замедленную, вегетацию. Морозы могут «дополнить» работу ветра и привести к гибели обнажившиеся растения. Снег вокруг растений необходимо уплотнить. Это сбережет их от нападения грызунов.

Снежная зима — трудное время для наших верных помощников — пернатых в борьбе с насекомыми-вредителями. В установленные ранее кормушки систематически подсыпают корм: крошки хлеба, толченые сухари, семена хвойных и лиственных деревьев, сорных трав, овсяные и просяные зерна. Хорошо и полезно также давать тертую морковь, репу, старый творог, специальный корм для птиц.

Начинаются подготовительные работы к новому весенне-летнему сезону: заготавливают навоз, торф, минеральные удобрения, ремонтируют и приобретают садовый инвентарь и оборудование, чинят парниковые и съемные тепличные рамы, готовят посадочные колышки, этикетки, приобретают семена, луковицы, клубни и т. д.

Садовые домики отапливаются в основном дровами, что позволяет накопить за зиму древесную золу, в которой содержится азот, фосфор и калий.

Золу хранят в полиэтиленовых или в крафтовых мешках. Периодически накапливаемые кухонные помои выливают в компостную кучу, где заблаговременно с осени делают отверстие.

Если толщина слоя снега в вашем регионе достаточная, 50–70 см, можно посеять летники, заранее, осенью, перекопав гряды под зимний посев. На снежной поверхности делают борозды глубиной 12–15 см и высевают семена холодостойких летников (космеи, астры, календулы, кларкии, ибериса). Затем борозды с семенами мульчируют хранившейся в помещении землей или торфом. Всхожесть семян при зимнем посеве — 96–98%, растения более устойчивы к заболеваниям и вредителям, на 2–3 недели раньше наступает цветение.

Уход за комнатными цветами в январе

В январе нужен особый уход за комнатными цветами. Короткие зимние световые дни, слишком сухой воздух, высокая температура и возможные сквозняки пагубны для всех комнатных культур. Поэтому размещение днем их должно быть на светлых подоконниках, но во время сильных морозов окна занавешивают пленкой, преграждающей прониканию холодного воздуха, а ночью желательно растения устанавливать в глубине помещения, вдали от отопительных устройств.

Растения находятся в покое, поэтому поливают их умеренно теплой водой (чуть выше комнатной температуры). Кроме того, для повышения общей влажности (до 60%) устанавливают емкости с водой или сырым песком, включают бытовые увлажнители.

Подкормку растений, находящихся в покое, не проводят. Цветущие культуры — сенполии, цикламены, азалии, зигокактусы, примулы, орхидеи, каллы поливают и подкармливают умеренно, установив их при температуре +16...18 °С на светлых местах с подсвечиванием люминесцентными лампами до 12–14 часов в сутки; то же относится и к находящимся в стадии бутонизации или цветения гиппеаструму, кливии, эухарису, вельтгелии.

Бувардию в горшках убирают в прохладную комнату или подвал (+8... 12 °С), предварительно обрезав концы ветвей с отцветающими цветками.

Хладолюбивые культуры — олеандр, аукубу, лавр, самшит, криптомерию и др. содержат в светлых, но прохладных помещениях (+10...12 °С) с редким поливом, обеспечивающим влажность земляного кома на глубину не менее 3–5 см.

Проверяют находящиеся в подвале клубни и зимующие растения (гортензии и фуксии), изолируя погибшие или загнившие.

Высаживают клубни бегоний, кислиц, корневища ахименесов и колерий в 9—11-сантиметровые горшки в свежую смесь листовой земли, торфа и песка (равные части), устанавливают горшки в светлом месте теплой комнаты и до появления всходов поливают умеренно.

Подсохшие клубни перед посадкой дезинфицируют 2–3 дня в песке, смоченном раствором марганцовокислого калия и фунгицида. Все растения содержат в чистоте, обмывая листья и стебли чистой водой, периодически рыхлят почву в емкостях.

Продолжают проводить выгонку луковичных растений: нарциссов, тюльпанов, гиацинтов, ландышей и др. Зацветающие экземпляры помещают в теплое помещение на светлое место и оберегают от резких температурных колебаний, и особенно сквозняков. Поливают водой комнатной температуры, отстоявшейся и ранее прокипяченной.

Подсушивают земляные комья болотных растений: ципируса и изолеписа для доступа воздуха к корням.

Источник: good-tips.pro