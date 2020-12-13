13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

МРОТ: 2020 год - 12130 рублей, 2021 - 12 792 рублей

12:03 13.12.2020 Фото: pixabay
1

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 г. будут рассчитывать по новой методике.

% name% title
Для расчета МРОТ возьмут более справедливый показатель медианной заработной платы

Правительство РФ подготовило законопроект, целью которого является ликвидация МРОТ в Гражданском кодексе, сообщает KONKURENT.RU.

В соответствии с законом «О минимальном размере оплаты труда» исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, осуществляется исходя из базовой суммы, равной 100 руб. В то время как величина МРОТ в целях выплаты зарплат и пособий постоянно растет и сейчас уже составляет 12 130 руб.

Нормы ГК, опирающиеся на сумму в 100 руб., нуждаются в изменении, отмечают в кабмине. Предусматривается внесение изменений в статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, в которых определение размера стоимости вещи опирается на МРОТ. Так, например, в статье 226, где говорится о брошенных вещах, которые могут быть признаны бесхозяйными без решения суда, если их стоимость менее 5 МРОТ, предложено заменить этот показатель суммой в 3 тыс. руб.

В статье 887, согласно которой договор хранения между гражданами требует письменной формы, если цена вещи превышает 10 МРОТ, предложено эту величину заменить на 10 тыс. руб.

Третье изменение касается статьи 899, по которой при неисполнении поклажедателем обязанности забрать свою вещь стоимостью выше 100 МРОТ хранитель может реализовать ее через аукцион. Исходя из того, что затраты на проведение аукциона бывают существенными, данную сумму предложено увеличить до 50 тыс. руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 г. будут рассчитывать по новой методике. Раньше при расчете прожиточного минимума и МРОТ власти исходили из потребительской корзины с ее конкретным набором товаров и услуг. То есть считали, сколько, например, яиц и макарон съедает среднестатистический гражданин в год, сколько пар носков он износил.

Теперь от корзины отвяжутся. Для расчета МРОТ возьмут более справедливый показатель медианной заработной платы. Это величина, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а у другой половины – ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять 42% от указанной медианы.

Благодаря новой методике, в следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 руб. (сейчас – 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной. И в перспективе «минималка» увеличится значительнее, чем в следующем году. Минтруд России прогнозирует рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 г.

мрот продуктовая корзина прожиточный минимум размер зарплаты средняя зарплата
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Так будет лучше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новая выплата и 10000 рублей: изменения в пособиях на детей в 2021 году
12:33 13-12-2020
Новая выплата и 10000 рублей: изменения в пособиях на детей в 2021 году
Какие пенсионеры и семьи с детьми не получат пенсию и выплату за январь 2021 года. Заявление ПФР
12:30 13-12-2020
Какие пенсионеры и семьи с детьми не получат пенсию и выплату за январь 2021 года. Заявление ПФР
Ванна может быть только у меня: Светлана Лобода устроила скандал на "Золотом граммофоне"
12:21 13-12-2020
Ванна может быть только у меня: Светлана Лобода устроила скандал на
В чем нельзя встречать Новый 2021 год Металлического быка
12:20 13-12-2020
В чем нельзя встречать Новый 2021 год Металлического быка
У вас ипотека? Вас ждет горькая чаша
12:13 13-12-2020
У вас ипотека? Вас ждет горькая чаша
Пенсия 2020-2021: ПФР сообщил важные моменты о пенсиях
12:09 13-12-2020
Пенсия 2020-2021: ПФР сообщил важные моменты о пенсиях
Новые правила ежемесячных выплат на 2 ребенка. Что изменилось?
12:07 13-12-2020
Новые правила ежемесячных выплат на 2 ребенка. Что изменилось?
Парад планет декабрь 2020: точное время и даты всех астрономических событий
12:05 13-12-2020
Парад планет декабрь 2020: точное время и даты всех астрономических событий
МРОТ: 2020 год - 12130 рублей, 2021 - 12 792 рублей
12:03 13-12-2020
МРОТ: 2020 год - 12130 рублей, 2021 - 12 792 рублей
Поздравляю с Днм рождения ЛДПР
11:57 13-12-2020
Поздравляю с Днм рождения ЛДПР