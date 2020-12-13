МРОТ: 2020 год - 12130 рублей, 2021 - 12 792 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 г. будут рассчитывать по новой методике.

Для расчета МРОТ возьмут более справедливый показатель медианной заработной платы

Правительство РФ подготовило законопроект, целью которого является ликвидация МРОТ в Гражданском кодексе, сообщает KONKURENT.RU.

В соответствии с законом «О минимальном размере оплаты труда» исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленных в зависимости от МРОТ, осуществляется исходя из базовой суммы, равной 100 руб. В то время как величина МРОТ в целях выплаты зарплат и пособий постоянно растет и сейчас уже составляет 12 130 руб.

Нормы ГК, опирающиеся на сумму в 100 руб., нуждаются в изменении, отмечают в кабмине. Предусматривается внесение изменений в статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, в которых определение размера стоимости вещи опирается на МРОТ. Так, например, в статье 226, где говорится о брошенных вещах, которые могут быть признаны бесхозяйными без решения суда, если их стоимость менее 5 МРОТ, предложено заменить этот показатель суммой в 3 тыс. руб.

В статье 887, согласно которой договор хранения между гражданами требует письменной формы, если цена вещи превышает 10 МРОТ, предложено эту величину заменить на 10 тыс. руб.

Третье изменение касается статьи 899, по которой при неисполнении поклажедателем обязанности забрать свою вещь стоимостью выше 100 МРОТ хранитель может реализовать ее через аукцион. Исходя из того, что затраты на проведение аукциона бывают существенными, данную сумму предложено увеличить до 50 тыс. руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 г. будут рассчитывать по новой методике. Раньше при расчете прожиточного минимума и МРОТ власти исходили из потребительской корзины с ее конкретным набором товаров и услуг. То есть считали, сколько, например, яиц и макарон съедает среднестатистический гражданин в год, сколько пар носков он износил.

Теперь от корзины отвяжутся. Для расчета МРОТ возьмут более справедливый показатель медианной заработной платы. Это величина, относительно которой у половины населения зарплаты выше, а у другой половины – ниже. МРОТ при новом подходе будет составлять 42% от указанной медианы.

Благодаря новой методике, в следующем году МРОТ вырастет на 5,5% до 12 792 руб. (сейчас – 12 130 рублей). Индексация будет ежегодной. И в перспективе «минималка» увеличится значительнее, чем в следующем году. Минтруд России прогнозирует рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 г.