Кто из россиян получает пособия в 1800 и 14 556 рубля озвучил Минтруд

В связи со снижением экономической активности в секторах, пострадавших в связи с действием ограничительных мер, а также в результате принятия Правительством Российской Федерации решений об увеличении размеров пособий по безработице, введением регистрации в центрах занятости произошел рост численности официально зарегистрированных безработных граждан.

«На сегодня безработными зарегистрированы около 73 тысячи человек. Это в 5 раз больше, чем в начале текущего года. Уровень регистрируемой безработицы составляет 5,1% от численности рабочей силы. На пособия по безработице направлено уже 4,2 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. До конца года все начисленные выплаты будут произведены в полном объёме», - прокомментировал министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Напомним, потерявшим работу после 1 марта 2020 года, с апреля по август выплачивалось увеличенное ежемесячное пособие по безработице 14 556 рублей. Гражданам, потерявшим работу до пандемии или ранее неработавшим по найму, пособие выплачивалось в минимальном размере – 5 400 рублей. Кроме того, на каждого несовершеннолетнего ребенка пособие по безработице увеличивалось на 3 тысячи рублей. Получателями пособия на несовершеннолетнего ребенка стали около 50 тысяч человек. Общий объем финансирования данной выплаты – порядка 739 млн рублей.

С 1 сентября увеличенные выплаты пособия по безработице не предусмотрены. Минимальный размер пособия в Новосибирской области составляет - 1 800 рублей, максимальный – 14 556 рублей. Продолжительность выплаты пособия по безработице зависит от длительности незанятости и причины увольнения с последнего места работы, она может составлять от 3 до 6 месяцев, а для граждан предпенсионного возраста – до 12 месяцев (без учета продления выплаты за стаж).

По прогнозам министерства, численность безработных постепенно будет снижаться, в основном за счет увеличения работодателями предложений работы. На сегодняшний день работодатели зарегистрировали потребность в 38 тысячах работниках. Преобладает потребность в специалистах рабочих профессий. Их доля колеблется от 60% до 65%.

Источник: mtsr