Минфин: получат ли семьи с детьми, пенсионеры и бизнес денежную поддержку?

В Минфине считают неправильным менять бюджетное правило

Минфин не видит причин оказывать дополнительную поддержку доходам граждан и пострадавшим от пандемии отраслям во вторую волну пандемии, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

По его словам, финансовые власти увидели улучшения в экономике в третьем квартале и начале четвертого (как раз в это время началась вторая волна и все последние показатели говорят о сжатии экономики).

Тем не менее оценка Минфина по поводу сокращения экономики в текущем году хуже, чем у Минэкономразвития – 5% ВВП. Но в министерстве считают, что правительство достаточно тратит на антикризисные меры – в этом году 4-4,5% ВВП (по подсчетам МВФ, не более 2,4%) и 1% в 2021-м. При этом у властей есть дополнительные 500 млрд руб. в Резервном фонде, которые они готовы потратить при необходимости. Это менее 0,5% ВВП.

Расходовать Фонд национального благосостояния на помощь гражданам и экономике ни в текущем, ни в следующем году не планируется. В Минфине считают неправильным менять бюджетное правило. Более того, главная цель ФНБ – «справедливое межпоколенческое распределение природной ренты».

В каком виде и когда будет осуществлено «распределение», в Минфине умалчивают. Однако, как выяснила Счетная палата, на бумаге объем ФНБ составляет 13 трлн руб., из которых лишь 9 трлн доступны в виде живых денег. Целых 4,3 трлн руб. без ведома «поколений» были «справедливо распределены» между неликвидными проектами по усмотрению Минфина.

Источник: konkurent