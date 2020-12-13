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За госуслугами можно будет обращаться в негосударственные организации: почту, банк, страховую компанию

21:30 13.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Например, при открытии банковского счета – можно будет одновременно подать заявление на получение различных льгот и соцвыплат.

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Оформить льготы можно будет и на почте
Сегодня на очередном заседании Правительства был рассмотрен и поддержан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», разработанный Минэкономразвития.Проект закона направлен на реализацию мероприятий Общенационального плана и создаёт основу для внедрения в работу органов власти новых принципов предоставления госуслуг.

Например, переход на «проактивный режим». Орган власти, используя систему межведомственного взаимодействия, самостоятельно устанавливает основания для предоставления услуги и не дожидаясь обращения, информирует заявителя об этом посредством «пуш-уведомлений» и автоматически готовит документы.

Также законопроект предусматривает расширение каналов предоставления госуслуг, в том числе через инфраструктуру негосударственных организаций (банков, страховых компаний, Почта России и др.). Например, при открытии банковского счета – можно будет одновременно подать заявление на получение различных льгот и соцвыплат.

Напомним, что работа по составлению Общенационального плана восстановления экономики велась под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

"Также законопроект направлен на отказ от выдачи гражданам и организациям результатов услуг «на бумаге», так называемая «реестровая модель», перевод в электронный вид документов личного хранения - об образовании, присвоении наград и иных", - прокомментировал замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Источник: economy

бумажные документы госуслуги негосударственные организации электронный формат
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