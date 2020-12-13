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Олег Тиньков $ 200 млн направит на решение проблемы рака крови и развития института донорства

00:45 13.12.2020 Фото: ©instagram.com/olegtinkov
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Группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. В TCS Group Holding в частности входит "Тинькофф банк".

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Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков направит часть вырученных средств от продажи ГДР группы на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов, говорится в заявлении банкира, распространённым Трастом семьи Тиньковых.
Ранее в пятницу группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом 10,7 миллиона ГДР TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов, его доля в группе сократилась до 35,1%. В TCS Group Holding в частности входит "Тинькофф банк".

"После этой сделки траст семьи Тиньковых по-прежнему остается крупнейшим акционером группы с долей свыше 35%. Привлеченные в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства, на создание которого я планирую потратить до 200 миллиона долларов", - сказал Тиньков.

Источник: РИА Новости

акции миллиардер TCS Group
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