Соседские войны: Завалил снегом участок соседей житель поселка Вега Бердска. Смотрите видео

Поселковец терроризирует соседей с весны. Ставит машину посреди дороги и создает преграду для проезда той же «скорой». Пришла зима — заваливает снегом.

Снег со своей территории житель поселка Вега перекидывает к соседям

Заваливает снегом со своего участка соседей житель поселка Вега в Бердске.

-Он сначала сбрасывает снег со своего участка на дорогу, а потом все это придвигает на мою сторону дороги и к моим воротам. Мне приходится снова все откапывать и отбрасывать в разные стороны, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 декабря Ярослава Тузовская.

Видео Ярославы Тузовской



История противостояния соседей началась с весны этого года. Когда Тузовские поставили на своем участке ворота.

-Мне муж говорит: «Смотри, подъехала ты к дома, ворота закрыты, зачем тебе загонять машину каждый раз во двор, поставила возле дома, сделала что-то и снова уехала на работу». Стали ставить машину рядом с воротами. Соседа это возмутило. Он говорил, что это его дорога. Хотя мы делали все по кадастру. После этого стал ставить свой грузовик посреди дороги. Мы сначала не могли даже выехать. Теперь оставляет проезд шириной 2 м 10 см, для того, чтобы я пролезла на своей машине. Если ко мне приезжают друзья, они не могут пролезть к нам. Пожарная машина и «скорая» к нам не проедут. Я уже жаловалась и в полицию, и в ГИБДД, и в администрацию. Нам приходят только отписки. Ситуация — просто сил нет. Конечно, мы снег откидаем, но это же не значит, что он со своей стороны опять к нам не перебросит. Я хочу продать свой дом. Выставила его на продажу. Но продать не могу. Минус — невозможно проехать к дому. Если машина чуть пошире — она не проедет.

Ярослава Юрьевна жаловалась на соседа и депутату бердского горсовета депутатов Светлане Уваровой, та посоветовала ей писать заявления в разные инстанции. Она их и пишет, но дело не движется с мертвой точки.

Депутату Светлане Уваровой известно о данной ситуации. Она посоветовала зафиксировать нарушение на видео и фото и уже с доказательствами обратиться в административно-техническую инспекцию (АТИ).

По словам начальника АТИ Павла Дятлова, нарушения нужно, действительно, фиксировать на фото и видео.

-Нужно смотреть, откуда сосед снег выкидывает. Если из-за границ домовладения, то это можно рассматривать, как нарушение правил благоустройства. А если бросает снег с общественной территории на то место, значит, это и не квалифицируется ничем. Правилом благоустройства запрещено выносить снег за территорию домовладения. Из своего двора нельзя выносить снег на муниципальную территорию. Перекидывает снег за забор своего дома — это нарушение и за это можно наказать. Если человек вышел на общественную территорию и чистит снег, он это делает сам, его никто не заставляет. Поэтому если он куда-то снег сдвигает, его за это не накажешь, - отметил Павел Дятлов.

Начальник АТИ советует сделать фото и видео предполагаемого нарушения и обратиться в их организацию.

-Мы все это посмотрим, выедем на место. Может быть, будет достаточно разговора с соседом, чтобы решить эту проблему. А уж если эта проблема не решится, если это квалифицируется, как нарушение правил, значит будем принимать соответствующие меры. А если не квалифицируется как нарушение правил, значит, все спорные вопросы улаживаются в суде.

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