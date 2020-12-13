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Черных предпринимателей будут ловить и серьезно штрафовать

03:00 13.12.2020 Фото: YouTube
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Сейчас незаконным предпринимателям грозит от 500 до 2 тысяч рублей штрафа, нормой о повторном нарушении — за него предлагается штрафовать на 10-40 тысяч рублей.

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Оштрафуют ИП без регистрации

Самарская Губернская дума внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий штраф для предпринимателей, повторно уличенных в деятельности без регистрации. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Законопроектом предлагается дополнить статью «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» КоАП, по которой сейчас незаконным предпринимателям грозит от 500 до 2 тысяч рублей штрафа, нормой о повторном нарушении — за него предлагается штрафовать на 10-40 тысяч рублей.

Авторы инициативы отмечают, что предложение позволит частично компенсировать региональным бюджетам недополученные средства от неуплаты налогов и соответствующих взносов.

Источник: Парламентская газета

ип предпринимательская деятельность штрафы
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