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Назван размер страховой пенсии по старости в 2021 году

14:00 13.12.2020 Фото: pixabay
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Напомним, выплаты российских пенсионеров подвергают индексации дважды за год – с 1 января и с 1 апреля. В начале года повышают страховые пенсии, а весной – социальные.

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Средняя пенсия по старости в России сегодня составляет 16,5 тысячи

Получателями пенсионных выплат в России будут в наступающем 2021-м году в общей сложности 43 миллиона граждан. Об этом проинформировали специалисты Минтруда РФ, завершившие разработку проекта бюджета ПФР на предстоящий год.

В ведомстве уточнили, что в основу документа легли прогнозы, озвученные ранее Министерством экономики и развития. Из проекта бюджета ПФР следует, в частности, что страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут в 2021-м году на 6,3%.

Рост социальных пенсий в России составит в наступающем году 2,6%, и размер минимальной ежемесячной выплаты достигнет в результате отметки в 6 044,48 руб.

Минимальная страховая пенсия по старости в 2021 году в России: размер и последние изменения

Средняя пенсия по старости в России сегодня составляет 16,5 тысячи. Но важно понимать, что для каждого пожилого гражданина сумма индивидуальна. Для расчета величины прибавки нужно умножить текущую суммы выплаты на 0,063, отметили эксперты.

Среднестатистической пенсией по старости в наступающем году будет сумма в 17 443 рублей. Официальные представители ПФР сообщили, что в среднем всем российским пенсионерам будут выплачивать в 2021-м на 1000 рублей больше.

Фиксированные выплаты к страховым пенсиям в 2021-2023 гг.

Фиксированная выплата к страховым пенсиям с 1 января 2021-го установлена на уровне 6 044,48 руб., в 2022-м она составит 6 401,10 руб., а в 2023 году – 6 759,56 руб.

Кто вправе получать повышенные пенсии в России?

Правом на получение повышенных пенсионных выплат сегодня обладают в нашей стране следующие три категории граждан:

  • лица в возрасте от 80 лет;
  • труженики сел;
  • инвалиды.

Пожилым лицам в возрасте 80+ по закону полагаются прибавки в сумме 5 686,25 руб. Инвалиды могут рассчитывать на 11 372,5 руб.

Труженики сел в свою очередь вправе получать надбавки к пенсиям в сумме 25%. Однако, здесь есть такие условия: гражданин должен проработать в сельскохозяйственной отрасли не менее 30 лет, он должен продолжать проживать в сельской местности и не должен работать.

Индексация пенсий в России

Напомним, выплаты российских пенсионеров подвергают индексации дважды за год – с 1 января и с 1 апреля. В начале года повышают страховые пенсии, а весной – социальные.

Источник: Пронедра

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