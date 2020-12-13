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Как задать вопрос лидеру нации Путину 17 декабря 2020 года на прямую линию: 3 способа

20:00 13.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Обратиться с вопросом к президенту можно на сайте «Москва – Путину», а также с помощью специального мобильного приложения. Сбор сообщений продолжается уже несколько дней.

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Вопросы на «Прямую линию с Путиным» принимают до 17 декабря включительно

Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12:00 (мск) 17 декабря 2020 года. Прямую трансляцию мероприятия будет вести Первый канал.

Обращения граждан к главе государства стали одним из основных элементов «Прямой линии с Путиным» – их решено было включить в уходящем году в формат пресс-конференции президента России. Как адресовать свой вопрос российскому лидеру..

«Прямая линия с Путиным» состоится 17 декабря 2020 года: как задать вопрос главе российского государства

Обратиться с вопросом к президенту можно на сайте «Москва – Путину», а также с помощью специального мобильного приложения. Сбор сообщений продолжается уже несколько дней.

Найти раздел на портале «Москва – Путину» довольно просто. В меню выбирайте опцию «Задать вопрос».

Мобильное приложение с идентичным названием доступно и для смартфонов, и для айфонов. На процедуру регистрации уходит минута.

Три варианта обращения к Владимиру Путину

Вариантов задать вопрос президенту России – три:

  • «Отправить видео»;
  • «Написать вопрос»;
  • «Записать видео».

Нажимаете запись, и Вам дадут минуту. Таймер предусмотрен. Кроме того, видео можно переписать или удалить.

С текстами все тоже несложно. Плюс – есть возможность приложить фотографии.

Вопросы на «Прямую линию с Путиным» принимают до 17 декабря включительно, причем даже в момент начала большой пресс-конференции главы государства.

Необычный формат «Прямой линии» в 2020 году явно пришелся по душе соотечественникам – волонтеры утверждают, что россияне весьма активно задают свои вопросы президенту РФ.

Источник: Пронедра

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