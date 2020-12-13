Оформление инвалидности: допобследования для МСЭ проходить больше не надо

Изменения позволят получать направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) при тяжелых состояниях и нарушениях функций организма, подтвержденных медорганизацией, без дополнительных обследований.

В этих случаях в направлении на МСЭ медорганизацией указываются основные данные о состоянии здоровья гражданина

Минтруд России подготовил проект постановления Правительства РФ о внесении изменений во временный порядок признания лица инвалидом. Вопрос отказа от обследований, проводимых специально для прохождения медико-социальной экспертизы, был поднят 3 декабря 2020 года на встрече Президента с представителями общественных организаций инвалидов.

Изменения позволят получать направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) при тяжелых состояниях и нарушениях функций организма, подтвержденных медорганизацией, без дополнительных обследований.

«В условиях противоэпидемических мер, когда в медорганизациях плановые приемы ограничены, некоторые граждане сталкиваются с трудностями при оформлении первичного направления на МСЭ или при смене программы реабилитации. В этой связи, мы подготовили изменения во временный порядок, гарантирующие гражданам передачу данных для медико-социальной экспертизы без проведения дополнительных обследований», – сообщил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

По его словам, это коснется тех случаев, когда медицинская организация впервые направляет на МСЭ гражданина, у которого уже диагностированы заболевания, дающие основания для признания инвалидности, а ранее уже были проведены медицинские обследования, подтверждающие такие заболевания и степень выраженности нарушенных функций органов и систем. В этих случаях в направлении на МСЭ медорганизацией указываются основные данные о состоянии здоровья гражданина без дополнительных обследований.

Напомним, временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности полностью исключает личное участие гражданина в медико-социальной экспертизе. Он действует до 1 марта 2021 года. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) осуществляется на основании медицинских документов. Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА).

Источник: mintrud