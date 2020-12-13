Новый год-2021: места для фейерверков и ёлок, можно ли на балконе жарить шашлыки

Ветви ёлки должны находиться как минимум в 1 метре от стен и потолков, приборов отопления и кондиционеров.

При запуске ракет следует соблюдать безопасное расстояние до зданий и зрителей, указанное в инструкции

В новогоднюю ночь и на других праздниках запускать фейерверки и петарды вне помещения можно. Об этом говорится в новых правилах противопожарного режима, которые будут действовать в России до конца 2026 года. Документ также устанавливает требования к жителям многоквартирных домов, дачникам, предприятиям, детским досуговым организациям и торговым центрам. Что будет запрещено, а что разрешено, разбиралась «Парламентская газета».

На балконе — только хлопушки и бенгальские огни

Ряд требований нужно учесть во время празднования Нового года. Например, в правилах говорится, что в местах массового пребывания людей можно использовать только пиротехнические изделия 1-3-го классов опасности. Это хлопушки, бенгальские огни, наземные фейерверки и петарды, ракеты и салютные батареи, радиус разлёта которых составляет максимум 20 метров. В населённых пунктах должны быть организованы площадки для фейерверков, а при запуске ракет следует соблюдать безопасное расстояние до зданий и зрителей, указанное в инструкции. На площадках нельзя курить и разводить огонь.

Применение пиротехники, за исключением хлопушек и бенгальских огней, запрещается в помещениях, на балконах и крышах, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, нефтепроводов и газопроводов. Использовать петарды, фейерверки и ракеты нельзя на митингах, демонстрациях и шествиях, на территории кладбищ и памятников культуры.

Где поставить ёлку?

В правилах указано, что на массовых мероприятиях новогоднюю ёлку следует устанавливать на устойчивом основании и таким образом, чтобы она не загромождала эвакуационные выходы из помещения. При этом ветви ёлки должны находиться как минимум в 1 метре от стен и потолков, приборов отопления и кондиционеров.

Дома ёлку можно ставить где угодно, но вот электрогирлянду, уходя из квартиры, придётся выключать. Также запрещено оставлять без присмотра свечи и другие источники открытого огня. Кроме того, жителям многоквартирных домов к 1 января нужно освободить лестничные площадки от вещей, мебели и других легковоспламеняющихся предметов и расчистить проход к эвакуационным люкам и лестницам на балконах квартир.

В ТЦ проведут тренировки по эвакуации

Согласно правилам, в зданиях с массовым пребыванием людей будет постоянно присутствовать дежурный, который незамедлительно сообщит о возгорании в пожарную охрану. Также сообщить о пожаре обязаны должностные лица, предприниматели или посетители.

В ТЦ не реже одного раза в полгода полагается проводить тренировки по эвакуации посетителей, покупателей и персонала. Запрещено закрывать на ключ на время проведения мероприятий двери стадионов, кинотеатров и музеев. Напомним, что при пожаре в развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года люди погибли именно потому, что дверь в кинозал была заперта, и открыть её изнутри не смогли.

Детский сад не откроют в подвале

Со следующего года нельзя открывать детские досуговые центры на цокольном или подвальном этаже, если это изначально не предусмотрено проектом здания. Если на этаже один эвакуационный выход, то там не смогут находиться более 10 детей.

Помещения для детского отдыха или оздоровления запрещено размещать в мансарде, если несущие или ограждающие конструкции там построены из горючих материалов.

В жилых и офисных зданиях вводится запрет на хранение на чердаках, в подвалах и на подземных этажах легковоспламеняющихся материалов. Нельзя использовать эти помещения для организации производства или обустройства мастерских. Из лифтовых холлов придётся убрать кладовые, киоски и ларьки.

Где можно жарить шашлык?

Хозяева садового участка сохранят право разводить открытый огонь на своей территории — но только в яме глубиной не менее 0,3 метра и не более одного метра в диаметре. Она должна располагаться на расстоянии как минимум 50 метров от ближайшей постройки, не менее 30 метров от лиственных деревьев и в 100 метрах от хвойных. Если у владельца небольшой участок, то приготовить шашлык можно только на мангале или в жаровне, на расстоянии 5 метров от построек.

Кто будет следить за соблюдением новых правил? По словам члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, ответственность за это лежит прежде всего на самих гражданах. «Ваши права заканчиваются там, где начинаются права других, — сказал депутат «Парламентской газете». — Допустим, ваш сосед разжёг костёр в неположенном месте. Сначала его можно предупредит, а если он продолжает нарушать, то можно позвонить в экстренную службу 112 и вызвать представителей Госпожнадзора. В этом случае нарушителя привлекут к административной ответственности».

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Источник: Парламентская газета