13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Правила размещения кроватей в больничной палате изменятся 1 января 2021. В чем?

14:30 13.12.2020 Фото: Pixabay
0

Согласно правилам, расстояние между кроватями в палатах должно быть не меньше 0,8 метра, а основной проход — шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загораживать эвакуационные пути и выходы.

% name% title
Также там нельзя хранить баллоны с кислородом и устанавливать в палатах печи

В больничных палатах с 1 января 2021 года нельзя будет сдвигать более двух кроватей, говорится в новых правилах противопожарного режима в РФ. 

«Запрещается группировать более 2 кроватей», — сказано в документе.

Согласно правилам, расстояние между кроватями в палатах должно быть не меньше 0,8 метра, а основной проход — шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загораживать эвакуационные пути и выходы.

В новых правилах также сохранились ранее действовавшие нормы. Например, в медучреждениях по-прежнему будет запрещено ставить кровати в коридорах и холлах, обустраивать в корпусах с палатами какие-либо помещения, не предназначенные для лечения пациентов. Также там нельзя хранить баллоны с кислородом и устанавливать в палатах печи.

В документе указано, что они будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Источник: Парламентская газета

больница две кровати палата противопожарные правила
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Давно лежали в больнице?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибают от коронавируса сотнями: Ковид-статистику на 13 декабря в России привел оперштаб
15:31 13-12-2020
Погибают от коронавируса сотнями: Ковид-статистику на 13 декабря в России привел оперштаб
Как болеют коронавирусом военные в армии, доложил Шойгу
15:30 13-12-2020
Как болеют коронавирусом военные в армии, доложил Шойгу
Все последствия перенесенного коронавируса перечислили в Роспотребнадзоре
15:10 13-12-2020
Все последствия перенесенного коронавируса перечислили в Роспотребнадзоре
Как использовать материнский капитал на обучение детей. Детальный разбор
15:00 13-12-2020
Как использовать материнский капитал на обучение детей. Детальный разбор
Аферисту из соцсетей перевела 3 млн рублей ставшая его "возлюбленной". Он представился военнослужащим иностранной армии
14:51 13-12-2020
Аферисту из соцсетей перевела 3 млн рублей ставшая его
БердскУмерших и заразившихся коронавирусом за сутки на 13 декабря посчитали в Новосибирской области
14:36 13-12-2020
Умерших и заразившихся коронавирусом за сутки на 13 декабря посчитали в Новосибирской области
Правила размещения кроватей в больничной палате изменятся 1 января 2021. В чем?
14:30 13-12-2020
Правила размещения кроватей в больничной палате изменятся 1 января 2021. В чем?
Скандал с Лободой: Певицу отлучили от сцены из-за непрофессионального поведения
14:18 13-12-2020
Скандал с Лободой: Певицу отлучили от сцены из-за непрофессионального поведения
Труп 22-летней упавшей с балкона 9 этажа девушки нашли в Новосибирске. СК начал проверку
14:10 13-12-2020
Труп 22-летней упавшей с балкона 9 этажа девушки нашли в Новосибирске. СК начал проверку
Назван размер страховой пенсии по старости в 2021 году
14:00 13-12-2020
Назван размер страховой пенсии по старости в 2021 году