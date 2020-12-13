Правила размещения кроватей в больничной палате изменятся 1 января 2021. В чем?

Согласно правилам, расстояние между кроватями в палатах должно быть не меньше 0,8 метра, а основной проход — шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загораживать эвакуационные пути и выходы.

Также там нельзя хранить баллоны с кислородом и устанавливать в палатах печи

В больничных палатах с 1 января 2021 года нельзя будет сдвигать более двух кроватей, говорится в новых правилах противопожарного режима в РФ.

«Запрещается группировать более 2 кроватей», — сказано в документе.

Согласно правилам, расстояние между кроватями в палатах должно быть не меньше 0,8 метра, а основной проход — шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загораживать эвакуационные пути и выходы.

В новых правилах также сохранились ранее действовавшие нормы. Например, в медучреждениях по-прежнему будет запрещено ставить кровати в коридорах и холлах, обустраивать в корпусах с палатами какие-либо помещения, не предназначенные для лечения пациентов. Также там нельзя хранить баллоны с кислородом и устанавливать в палатах печи.

В документе указано, что они будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Источник: Парламентская газета