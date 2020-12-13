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Как использовать материнский капитал на обучение детей. Детальный разбор

15:00 13.12.2020 Фото: pixabay
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Направить часть средств маткапитала на обучение разрешается при достижении трехлетнего возраста вторым, третьим ребенком либо последующими детьми.

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Направить часть средств маткапитала на обучение разрешается при достижении трехлетнего возраста вторым, третьим ребенком либо последующими детьми
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
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Правом на получение материнского капитала обладают не все российские семьи, в которых есть дети. Сертификаты на сумму в 466 617 рублей в настоящее время выдают в нашей стране тем, у кого первый ребенок появился не раньше 1 января уходящего года. На получение маткапитала в размере 616 617 рублей можно рассчитывать семьям, в которых родился в этот период второй ребенок.

Начиная с 2007-го, предоставление материнского капитала предусматривалось в России исключительно тем семьям, в которых появился второй ребенок. Между тем, получить сразу всю сумму и потратить ее на свое усмотрение российская власть не разрешает.

На что можно использовать материнский капитал?

Согласно российскому законодательству, ПФР безналично направляет материнский капитал на основании соответствующего заявления, поданного одним из родителей.

Деньги семьям можно тратить на улучшение своих жилищных условий (ипотека – в том числе), на накопительную часть пенсии матери, на обучение детей, а также на адаптацию детей-инвалидов.

Использование материнского капитала на обучение ребенка: какие условия предусмотрены

Направить часть средств маткапитала на обучение разрешается при достижении трехлетнего возраста вторым, третьим ребенком либо последующими детьми. Исключение сделано здесь только для дошкольного образования: в данном случае распоряжаться деньгами материнского капитала семья может сразу после того, как родился ребенок, наделяющий правом на получение сертификата.

Важные моменты! На момент старта обучения ребенку должно быть не более 25 лет. Учреждение образования должно располагаться на территории Российской Федерации и обладать лицензией на оказание соответствующих услуг.

Куда обращаться для использования материнского капитала на обучение

С заявлением об использовании маткапитала на обучение ребенка следует обратиться к специалистам любого территориального органа ПФР в независимости от того, где семья проживает. Сделать это можно также в «Личном кабинете» на официальном портале ведомства и в МФЦ.

Следует отметить, что заявления о распоряжении маткапиталом вправе подавать в ПФР также россияне, которые уехали в другую страну на ПМЖ и не могут подтвердить регистрацию места жительства на территории России. Заявление с копиями всех необходимых документов подают в таких случаях через доверенных лиц или по почте.

Средства материнского капитала можно направить на:

  • платное обучение по образовательным программам;
  • оплату содержания ребенка и (или) присмотра и ухода за ним в организации;
  • оплату пользования жилым помещением и услуг ЖКХ в общежитии, которое учреждение образования предоставляет ребенку на период его обучения.

Источник: Пронедра

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