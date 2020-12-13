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Какие пенсионеры и семьи с детьми не получат пенсию и выплату за январь 2021 года. Заявление ПФР

12:30 13.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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С нового года все социальные выплаты, в том числе пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «МИР».

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ПРФ обратился к пенсионерам и семьям с детьми

С нового года все социальные выплаты, в том числе пенсии и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «МИР». Оформлением новых карт занимаются кредитные организации (банки). При этом, если при замене  предыдущей карты на карту «МИР» счет изменился, то необходимо указать новые реквизиты, подав соответствующее заявление в ПФР.

Заявление о доставке пенсии с новыми реквизитами получатели пенсии могут подать через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России либо портале госуслуг. Получатели ежемесячных выплат из средств МСК могут сообщить об этом в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием. Номер счета при наличии карты "МИР" можно посмотреть в онлайн-сервисе банка, получить в устройстве самообслуживания банка или в офисе банка.

детское пособие пенсия ПРФ
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