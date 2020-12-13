В чем нельзя встречать Новый 2021 год Металлического быка

Угодить тотему года и задобрить его можно, изучив его вкусы и предпочтения. Серьёзный и немного консервативный Белый Бык любит изыск, и в то же время сдержанность во всём.

Лидирующими цветами новогодней ночи будут все оттенки белого, серого, золотистого и серебряного

Если встретить Новый год по всем правилам, то он будет успешным и принесёт много приятных моментов. Выбрать наряд для новогоднего праздника – задача непростая. Есть вещи, в которых встречать Новый 2021 год нельзя, чтоб не огорчить хозяина года – Белого Металлического Быка – и не потерять его благосклонность.

Каких нарядов следует избегать при встрече Нового года

Угодить тотему года и задобрить его можно, изучив его вкусы и предпочтения. Серьёзный и немного консервативный Белый Бык любит изыск, и в то же время сдержанность во всём. Всё добротное и близкое природе приходится ему по вкусу.

Раздражителем для Быка всегда был красный цвет. Поэтому его придётся исключить из выбора праздничного наряда. По древним китайским преданиям закоренелым неприятелем Быка был Жёлтый Дракон. Поэтому оранжевый и ярко-жёлтый цвет не придутся по вкусу покровителю 2021 года.

Кричащие и вызывающие наряды не будут по нраву гармоничной натуре хозяина года. Эзотерики не рекомендуют надевать короткие платья и юбки. Не подойдут слишком откровенные наряды с глубокими вырезами как спереди, так и сзади. Зато простота и элегантность будут оценены Белым Быком по достоинству.

Предпочтения в нарядах

Лидирующими цветами новогодней ночи будут все оттенки белого, серого, золотистого и серебряного. Спокойные пастельные тона можно сочетать с зелёным, коричневым и чёрным цветом.

В выборе ткани предпочтение нужно отдать натуральному шёлку, бархату, шерсти, атласу. Аксессуары должны быть блестящими и добротными.

В Новый 2021 год модным всё еще остаётся макияж «без макияжа». Естественная красота порадует Металлического Быка. Хотя визажисты всё же советуют сделать акцент на глаза либо на губы. Лицо должно быть сияющим. Для губ подойдут розовые и малиновые оттенки, неяркий бордо. Глаза подчеркнут золотистые, оливковые, бирюзовые, изумрудные оттенки.

Лак для ногтей лучше подбирать светлый, можно с золотистыми оттенками. Не рекомендуются слишком яркие и броские рисунки.

От каких моментов встречи года Быка надо отказаться

Стабильный Бык не любит долгов. Приходить с ними в новый год небезопасно. Это отразится на будущем благосостоянии. Также хозяин 2021 года не терпит суеты и большой скученности людей. Он предпочитает тишину и покой. Семейные ценности для него – это главное. Поэтому встречать год Белого Металлического Быка лучше дома в семейном кругу, где царят уют и благожелательность.

На праздничном столе всего должно быть вдоволь, но без лишних деликатесов. Лаконичность и скромность должны быть в приоритете. Простая, но вкусная еда, обязательно качественная – это задобрит покровителя года и привлечёт удачу в дом. Бык оценит присутствие фруктов, овощей, зелени, сладких пирогов, натуральных напитков. Из мяса лучше выбрать птицу или кролика.

Экзотические продукты не рекомендуется выставлять на стол. Обилие спиртных напитков также не будет приветствоваться Белым Быком.

Самым главным условием встречи Нового 2021 года будет хорошее настроение и доброжелательное отношение друг к другу. Веселье и радость, счастливые улыбки – это то, чем можно задобрить Белого Металлического Быка.

Источник: rsute.ru