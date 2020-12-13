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Новые правила ежемесячных выплат на 2 ребенка. Что изменилось?

12:07 13.12.2020 Фото: pixnio
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Платежи назначаются на 1 год, по истечении которого нужно подавать новое заявление.

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Выплаты предоставляются семьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен с начала 2018 года
Сюжет: Все пособия Путина
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Новые правила ежемесячных выплат на 2 ребенка. Что изменилось?Будут или нет начислены путинские выплаты в 2021 году семьям с детьмиЕщё 379 новостей

Ежемесячные выплаты из средств материнского сертификата с 1 января 2020 года производятся согласно поправкам к действующим законам. Изменения позволяют семьям получать выплаты за второго ребенка. Также пересмотрен уровень доходов, при которых возможно получение денег.

Что изменилось в порядке назначения выплат из материнского капитала

С начала 2020 года ежемесячные выплаты производятся по таким правилам:

  • на них имеют право семьи, у которых средний доход на одного человека ниже удвоенного значения прожиточного минимума в данном регионе;
  • выплаты предоставляются до исполнения второму ребенку 3 лет;
  • увеличился размер ежемесячного платежа (по регионам нужно наводить справки в местных отеделениях ПФР);
  • выплаты предоставляются семьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен с начала 2018 года;
  • для определения среднего дохода прибыль семьи делится на всех ее членов, включая второго ребенка;
  • учитываются все виды поступлений – пенсии, стипендии, пособия, премии, зарплаты, компенсации;
  • не берется в расчет материальная помощь, полученная в связи с чрезвычайными ситуациями.

Каждая семья может самостоятельно определить, имеет ли она право на ежемесячные платежи. Для этого на официальном сайте ПФР есть специальный калькулятор.

Как правильно оформлять ежемесячные выплаты

Подать заявление можно в любом отделении ПФР, независимо от места проживания семьи. Также можно воспользоваться личным кабинетом на сайте ПФР или обратиться через МФЦ. Если семья пока не оформила сертификат, то можно совместить это с заявлением на ежемесячные платежи.

Срок подачи заявления – 3 года со дня рождения или усыновления второго ребенка. При обращении в первые 6 месяцев семья получит выплаты за прошедшие полгода. Если обращение происходит позднее, то выплаты начинаются со дня подачи заявления. Деньги перечисляются на счет владельца сертификата в российском банке.

В том случае, когда по старым правилам семья уже не получает выплаты, а второму ребенку нет 3 лет, можно повторно подать заявление и возобновить выплаты. Деньги начнут поступать со дня обращения.

Выплаты прекращаются в таких случаях:

  • если ребенку исполнилось 3 года;
  • семья полностью использовала материнский капитал;
  • семья переезжает на новое место жительства.

Платежи назначаются на 1 год, по истечении которого нужно подавать новое заявление.

Источник: 1rre.ru

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