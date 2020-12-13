Должны ли работодатели выплатить зарплату за декабрь до 31 декабря 2020

Воспользоваться правом досрочно выплатить заработную плату сотрудникам можно, исходя из письма Министерства труда России №14-1 от 12 ноября 2018 года. Заплатить деньги за декабрь можно как 30 числа, так и раньше.

Большинство работодателей за прошедший месяц выплачивают заработную плату до 10 числа следующего месяца

Бухгалтер и журналист Алексей Смирнов рассказал, должны ли работодатели выплатить заработную плату за декабрь до Нового года. Согласно производственному календарю, в период с 1 по 10 января включительно многие россияне работать не будут. У многих первая декада месяца — это период выплаты зарплаты.

Когда работодатель должен заплатить зарплату за декабрь

Согласно статье №136 Трудового кодекса Российской Федерации, заработную плату сотрудник должен получать не реже 2 раз в месяц. Даты устанавливает работодатель самостоятельно. Они описаны в трудовом договоре.

Заработная плата не должна быть выплачена позднее, чем через 15 дней после окончания трудового периода. Если за трудовой период берется целый декабрь, оплату труда за этот месяц сотрудник должен получить не позднее 15 января 2021 года.

Большинство работодателей за прошедший месяц выплачивают заработную плату до 10 числа следующего месяца. Согласно статье №136 ТК РФ, если «зарплатный день» выпадает на праздничный выходной, оплатить труд сотрудников нужно заранее. В таком случае работник получит заработную плату 31 декабря.

Если в трудовом договоре указано 11-15 числа, работодатель имеет право не выплачивать зарплату за декабрь в канун Нового года.

Можно ли выплатить зарплату сотрудникам раньше 31 декабря

Многие предприятия 31 декабря не будут работать, так как в этот день люди хотят подготовиться к празднованию Нового года. Если работодатель хочет выплатить зарплату за декабрь до 1 января, он может сделать это раньше 31 числа.

Воспользоваться правом досрочно выплатить заработную плату сотрудникам можно, исходя из письма Министерства труда России №14-1 от 12 ноября 2018 года. Заплатить деньги за декабрь можно как 30 числа, так и раньше.

Однако при этом работодателю нужно помнить периодичность выплаты зарплаты. Согласно статье №136 Трудового кодекса, оплачивать труд нужно каждые 15 дней. Если зарплата за декабрь будет перечислена 30 декабря, следующий платеж сотрудники должны получить не позднее 14 января.

Если нарушить периодичность выдачи заработной платы, работодатель рискует получить административный штраф. Понесет ответственность он согласно статье №5.27 Кодекса об административных нарушениях России.

НДФЛ заплатить организация должна в первый рабочий день после начисления заработной платы. Если это 30 или 31 декабря, налоги заплатить работодателю нужно 11 января 2021 года.

Как получить заработную плату за декабрь, если сотрудник уходит в отпуск

Многие россияне перед Новым годом берут отпуск, чтобы продлить новогодние каникулы. В таком случае за декабрь зарплату они получают в том же порядке, что и остальные сотрудники.

Если отпуск работника начинается 11 января 2021 года, отпускные выплаты он имеет право получить заранее — 31 декабря. В этот же день он имеет право получить заработную плату за декабрь. Работодателю придется за отпускные перечислить НДФЛ в налоговую в тот же день. По желанию организация имеет право выплатить отпускные и раньше, не позднее 31 декабря.

Эксперты не рекомендуют жителям России брать отпуск в январе. В этом месяце много праздничных выходных. Сумма отпускных выплат напрямую зависит от количества рабочих дней в тот или иной месяц. В январе рабочих дней будет всего 15.

Источник: 1rre.ru