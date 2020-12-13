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Путин: платить накопительную часть пенсии будут 22 года после выхода на пенсию. Именно столько мы живем в среднем

16:00 13.12.2020 Фото: pxhere
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Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца.

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Размер ОПВ для расчёта накопительной пенсии составляет 258 месяцев

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии продлён на полгода

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца. Соответствующий закон 8 декабря подписал Президент России Владимир Путин.

Ожидаемый период выплаты (ОПВ) означает среднестатистическую продолжительность жизни россиян после выхода на пенсию. На основе этого показателя определяется размер пенсионных выплат.

Он устанавливается федеральным законом ежегодно. На 2020 год размер ОПВ для расчёта накопительной пенсии составляет 258 месяцев (21,2 года).

Источник: Парламентская газета

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