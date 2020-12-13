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Как замедлить старение мозга: самые полезные продукты - вы удивитесь!

18:30 13.12.2020 Фото: pxhere
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Добровольцам было предложено заполнить опросник, в котором предлагалось отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.

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Черника - самая полезная ягода для мозга

Ученые из Университета Айовы в результате исследования пришли к выводу, что употребление сыра и красного вина способно замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции, сообщает РИА «Новости».

К таким выводам специалисты пришли, проанализировав рацион питания 1 787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Добровольцам было предложено заполнить опросник, в котором предлагалось отметить продукты и напитки, которым они отдают предпочтение.

«Правильный выбор продуктов питания может предотвратить болезнь Альцгеймера и затормозить ухудшение функций мозга в целом», — говорится в исследовании.

Ученые считают, что итоги исследования помогут в выработке рекомендаций по питанию для людей, находящихся в группе риска.

Накануне доктор Лиза Москони отнесла к наиболее полезным для здоровья мозга продуктам ягоды — чернику, ежевику, клюкву, малину и чернослив, некоторые овощи — артишоки, спаржу, красную капусту, брокколи, сладкий перец и репчатый лук. В небольших количествах, по ее словам, весьма полезны также орехи и горький шоколад.

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