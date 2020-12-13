Подарки на новый год 2021: что подарить на год Белого Быка

Что нельзя дарить на Новый 2021 год? Бесполезные и непрактичные безделушки, не имеющие конкретного назначения. Для Быка хорош только тот подарок, который может пригодиться в хозяйстве, работе, учебе.

Найти правильный новогодний подарок действительно очень сложно

Ежегодно весь декабрь мы ломаем голову, что подарить на Новый год детям, любимым, родителям, друзьям. Найти правильный новогодний подарок действительно очень сложно. Далеко не всегда мы знаем предпочтения того или иного человека, поэтому логичнее всего выбирать подарки в соответствии с предпочтениями хозяина следующего 2021 года – Металлического Быка. Это поможет принести удачу в жизни родных и близких людей.

Подарки для привлечения удачи

Не секрет, что Быку по душе активные, настойчивые, целеустремленные и рациональные люди. Он не любитель всяческих безделушек, зато он оценит подарок, который в будущем сослужит хозяину добрую службу. Какая-нибудь полезная и необходимая для жизни вещь – это беспроигрышный вариант подарка в год Металлического Быка. Размышляя на тему о том, что подарить на Новый год 2021, можете почерпнуть идеи для подарков своим родным прямо сейчас:

— Предметы мелкой бытовой техники (соковыжималка, миксер, мультиварка, утюг);

— Подарки, соответствующие хобби близкого человека;

— Вечные календари;

— Стеклянная копилка с прозрачными стенками и мотивирующим слоганом;

— Подарок в стиле «hand made»;

— Цветочный горшок с любой зеленью, которую Бык просто обожает;

— Керамическая раковина с красивой росписью;

— Красивая банка с печеньем. Можно купить печень с предсказаниями, а можно испечь лакомство самостоятельно;



— Нефритовые четки, как символ удачи и мудрости.

Что нельзя дарить на Новый 2021 год?

— Бесполезные и непрактичные безделушки, не имеющие конкретного назначения. Для Быка хорош только тот подарок, который может пригодиться в хозяйстве, работе, учебе;

— Не стоит дарить «откровенную дешевку» просто ради галочки и «замыливания глаз». Такой подарок точно не понравится принципиальному хозяину Нового 2021 года, да и это просто неприлично;

— Очень дорогие подарки, не соответствующие статусу человека, заставляющие его чувствовать себя неловко, в год Быка дарить не рекомендуется;

— Туалетная вода и духи – очень интимный и личный подарок. Только очень близкий человек, досконально знающий предпочтения человека может сделать такой новогодний подарок;

— Сувениры, имеющие отношение к воде, в Новый год 2021 дарить нежелательно, поскольку стихия хозяина этого года Металл. Не секрет, что при взаимодействии с водой на нем может образоваться ржавчина, а на энергетическом уровне это может привлечь болезни или неудачи в жизнь человека;

— Тур в далекие страны. Такая путевка – прекрасный подарок, но не для Быка, поскольку в новогоднюю ночь он отдаст предпочтение домашней, семейной обстановке, а не разъездам;



— Избегайте наличия красного цвета в подарке или в упаковке, поскольку это может вызвать агрессию и недовольство символа 2021 года.

Новогодние подарки на год Быка по знакам Зодиака

Размышляя, что подарить на Новый год 2021, можно воспользоваться рекомендациями астрологов и выбрать подарок в зависимости от знака Зодиака:

— Овен

Темпераментному и импульсивному человеку, рожденному под знаком Овен, можно подарить особенный набор карандашей с семенами растений или цветов, спрятанных в каждом карандашике. Карандаши добавят спокойствия и сосредоточенности, а семена цветов пробудят в нем чувство прекрасного. Ювелирное украшение – беспроигрышный вариант новогоднего подарка для Овна. Однако дарить ему обычную бижутерию не стоит, он признает только драгоценные металлы.

— Телец

Практичному и рациональному Тельцу удачу в следующем году принесут предметы гардероба или косметика. Выбирайте подарок в соответствии с предпочтениями человека, чтоб по-настоящему порадовать близкого человека. Не менее удачным подарком может стать горшок с цветком или зеленью.

— Близнецы



Внутренние разногласия подопечных знака Близнецы не покидают их и в новогоднюю ночь. Им на Новый год 2021 можно подарить билеты в кино, театр или музей. От коробки вкусного печенья или конфет эти сладкоежки тоже не откажутся.

— Рак

Спокойным и упрямым подопечным знака Рак в год Быка можно подарить какой-нибудь дорогой и красивый аксессуар (кожаный кошелек, модный шарф или новую сумку). От подарочного сертификата на услуги салона красоты женщины-Раки вообще придут в дикий восторг.

— Лев

Для царственного знака Лев идеальным подарком может стать блендер, миксер, электромясорубка или другая бытовая техника. Более экономичным вариантом подарка на Новый 2021 год может стать набор красивой посуды.

— Дева

Представители знака Дева обожают уют, комфорт, полезные и практичные подарки. Вы не прогадаете, если подарите Деве комплект постельного белья, теплый плед или красивую подушку. Ажурная вязаная салфетка для журнального столика или комода тоже может стать прекрасным подарком на Новый 2021 год.

— Весы



Желая сделать приятно представителям знака Весы, в качестве новогоднего подарка преподнесите красивый набор посуды или столовых приборов. Набор серебряных вилок для них – это вообще идеальный подарок.

— Скорпион

Серьезных и практичных Скорпионов порадуют подарки в стиле «hand made». Они придут в восторг от вязаного свитера, шапочки, носков или шарфа, сделанных собственными руками.

— Стрелец

Скрытным представителям знака Стрелец в год Быка можно подарить автомобильный гаджет, кухонный комбайн, миксер или даже набор для творчества по вышиванию бисером.

— Козерог

Практичных Козерогов совсем не сложно порадовать. Прекрасным подарком на Новый год 2021 для них может стать многоразовая тетрадь со специальным маркером, который при необходимости стирается сухой тряпочкой или ластиком. А вот всяческие бессмысленные и бесполезные сувениры им вряд ли понравятся.

— Водолей



Долго думать, что подарить на Новый год 2021 Водолеям, не придется. Они будут рады, если получат в подарок красивые брелки, предпочтительнее, ручной работы. Эти мечтательные личности просто обожают такие вещицы.

— Рыбы

Представители знака Рыбы привыкли верить в то, что их жизнь будет долгой и счастливой. Поддержите такой оптимистичный настрой, подарив Рыбам вечный календарь, который можно повесить на стену. Такой подарок в год Металлического Быка наверняка их порадует.

Подведем итоги

В новогоднюю ночь угодить подарком Металлическому Быку, символу наступающего 2021 года, не так уж сложно. Не откладывайте поиск презентов на Новый год на последние недели декабря. Думая, что подарить на Новый год 2021, отдайте предпочтение полезным и нужным подаркам. А можете просто воспользоваться предложенными советами, тогда точно не прогадаете. И помните, главное, чтоб подарок был сделан от души, а не «из-под палки».

Источник: namedb.ru