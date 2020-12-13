Последователи Ванги назвали сроки окончания эпидемии коронавируса COVID-19

Удивительно, но при жизни Ванга смогла предсказать события не только 2020-2021 годов, но и то, что произойдет спустя целый век после этого времени.

Удивительно, но при жизни Ванга смогла предсказать события не только 2020-2021 годов, но и то, что произойдет спустя целый век после этого времени

Болгарская провидица Ванга в свое время рассказала, когда закончится эпидемия, которую она предвидела еще несколько десятков лет тому назад. Слова Вангелии передали ее последователи. Удивительно, но при жизни Ванга смогла предсказать события не только 2020-2021 годов, но и то, что произойдет спустя целый век после этого времени.

Предсказание Ванги об эпидемии во всем мире

Вангелия, она же Ванга, еще при жизни предсказала, что в мир придет коронавирусная эпидемия, которая позже переросла в настоящую пандемию. О предсказаниях Ванги рассказывал журналист Сергей Косторный, который побывал в студии Первого канала в конце декабря 2019 года.

Примечательно, что именно в это время в мир и пришла коронавирусная инфекция. По словам Сергея Косторного, болгарская провидица видела в своих снах страшный вирус, который заставит людей страдать и ходить полумертвыми по улицам.

Ванга говорила о том, что инфекция придет из города, который близок к морю, а страна, где зародится эпидемия, будет родиной желтых людей. Вирус COVID-19 появился в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Этот город находится рядом с морем. Желтыми людьми обычно называют азиатов.

Это значит, что предсказание Вангелии сбылось. Сергей Косторный говорил о том, что это далеко не единственное пророчество Ванги на 2020 год. По его словам, в декабре грядет нечто ужасное, что может уничтожить планету Земля.

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия COVID-19

К счастью, болгарская провидица смогла предвидеть не только начало эпидемии, но и ее конец. Из-за того что в мире продолжает бушевать коронавирусная пандемия, люди все чаще пытаются выяснить, не предсказывала ли Ванга что-то об этой инфекции.

Люди со всех уголков земного шара пытаются отыскать ответ на вопрос о том, что же делать и когда закончится пандемия. Ванга говорила, что эпидемия подойдет к концу спустя 2 года после начала. Она говорила, что она закончится, но край наступит не скоро. Также Вангелия призывала людей не бояться и жить в согласии.

«Перестаньте жить в страхе, ведь это ужасно и невыносимо! Вам не нужно бояться жить в мире и согласии. Старайтесь помочь друг другу! Спасутся только те, кому не стыдно будет молиться Господу. Когда люди станут добрее и начнут помогать без какой-либо выгоды, тогда станет лучше», — говорила Вангелия.

Если прогноз Ванги правдив, то конец эпидемии может прийтись на начало 2021 года или на его середину. Слова Вангелии передал ее близкий друг Сергей Косторный, который работает журналистом. Примечательно, что он дал свое интервью в студии Первого канала в декабре 2019 года, в тот месяц впервые стало известно о заболевании людей вирусом COVID-19.

Пророчество Ванги о конце света в декабре 2020 года

Вангелия, если верить словам Сергея Косторного, предсказывала конец света, который может произойти уже в декабре 2020 года. Ванга говорила о так называемом «дне пяти двоек». Ближайшая дата, о которой говорила Ванга, — это 22.12.2020.

В этот день может произойти столкновение астероида с планетой Земля. Примечательно, что Ванга говорила и о том, что астероид может пролететь мимо планеты, но он в любом случае повлияет на всех людей, которые живут на Земле.

Ванга говорила о том, что спастись смогут только добрые люди, которые всегда отличались своими правильными поступками. В день пяти двоек может произойти перезагрузка планеты Земля — это значит, что люди изменят свое отношение ко многим вещам.

Многие станут добрее, другие же будут страдать от своих плохих дел. Так или иначе, что-то в космосе повлияет на человечество. Конец света может быть не таким, каким его представляют люди. Это не будет массовое уничтожение людей. Скорее всего, Ванга имела в ввиду полное изменение всего живого, что есть на Земле.

Источник: 1rre.ru