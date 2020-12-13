Затмение, Новолуние, звездопад: 14 декабря — самый важный день 2020 года

От того, как вы его проживете, будет зависеть очень многое. Например, 14 числа можно значительно повысить свою удачу на будущее.

14 декабря многие астрологи считают одним из самых важных дней уходящего 2020 года

14 декабря многие астрологи считают одним из самых важных дней уходящего 2020 года. От того, как вы его проживете, будет зависеть очень многое. Например, 14 числа можно значительно повысить свою удачу на будущее.

Из-за затмения Солнца 14 числа могут обостриться ваши пороки и слабости. Не давайте себе повода расслабиться и позволить отрицательным мыслям захватить разум. Это опасный, но важный день, в который ничего не происходит просто так.

Почему этот день так важен

День 14 декабря важен по нескольким причинам. Первая из них — последнее солнечное затмение 2020 года, которое при этом будет полным. Оно пройдет в Знаке Стрельца, что указывает на его особую важность в плане грядущих изменений. Астрологи и эксперты считают, что такое событие перевернет жизни многих людей, и поэтому крайне важно сохранять инициативу в своих руках. В этот день нужно избавиться от обид и переживаний, от всего плохого и тянущего вас на дно. Если этого не сделать, все проблемы в конце 2020 и в начале 2021 года станут более опасными. Затмение Солнца будет периодом, в который нужно будет выбросить из головы лишние мысли, избавиться от негатива и старых вещей.

Новолуние, которое произойдет в этот же день, означает, что людям понадобится плановое обновление. Энергия обновится, поскольку Луна начнет новый цикл, новый лунный месяц. Это очень благоприятно повлияет на людей, которых не устраивает их жизнь. Последнее новолуние года — это всегда большое событие.

В довершение всего 14 числа ночью наступит максимум звездопада Геминиды. Этот метеорный потокх связан с созвездием Близнецов, в котором расположен его радиант, то есть место, из которого появляются падающие звезды. С древности этот звездопад ассоциировался с изменениями в жизни, глобальными и локальными переменами.

Эти три события в совокупности делают 14 декабря важным переходным днем, в который у людей появится реальная возможность сделать свою жизнь лучше, взяв правильный курс.

Советы астрологов на 14 декабря

Советы распространяются не только на 14 число, но и на последующие дни. Первое, о чем стоит помнить, — ответственность. Начиная с этого дня нельзя относиться легкомысленно к важным делам. Также не стоит давать пустых обещаний себе и окружающим.

Нужно инвестировать свое время и энергию в то, что в данный момент является самым важным. Необходимо правильно расставить приоритеты, чтобы все второстепенное ушло в тень.

Обязательно постарайтесь направить вектор своих мыслей в нужное русло. Доводите дела до конца и не отклоняйтесь от стандартного распорядка дня. Вас могут начать волновать вопросы и проблемы, которые на первый взгляд сейчас не актуальны, но не нужно обходить их стороной.

Не бойтесь взаимодействовать с людьми, давать им вторые шансы, открывать перед ними новые двери. Это очень важно, поскольку затмение, Новолуние и пик звездопада помогут в создании доверительных отношений. В конце года это очень важно.

Помните о признаках токсичных людей, чтобы ненароком не оказаться в их ловушке. Обходите стороной ссоры и конфликты. В такие дни в жизни людей нет места злобе, мести и ревности.

Источник: dailyhoro.ru