Финансовый гороскоп с 14 по 20 декабря 2020 года

Финансовый прогноз на грядущую неделю поможет вам привлечь больше удачи в свою жизнь, повысить доходы и уменьшить расходы.

Следуйте рекомендациям экспертов, чтобы не попадать в трудные ситуации и выходить из них победителями

Финансовый прогноз на грядущую неделю поможет вам привлечь больше удачи в свою жизнь, повысить доходы и уменьшить расходы. Следуйте рекомендациям экспертов, чтобы не попадать в трудные ситуации и выходить из них победителями.

Астрологи советуют не забывать о пассивных источниках привлечения удачи. Речь идет о лучших камнях-талисманах по Знаку Зодиака. Используйте их для того, чтобы финансовые энергетические потоки были всегда созидательными и помогали вам преодолевать трудности и принимать правильные решения.

Овен

Эта неделя в финансовом плане будет довольно непростой, но Овны, которые смогут с достоинством принять трудности и сделать верный шаг, существенно повысят свое влияние, доходы и авторитет. Самое главное — всегда оставаться энергичными и сильными ментально. Медитация на пламя свечи поможет в этом лучше всего. Астрологи советуют не брать работу на выходные дни. На делах свет клином не сошелся — для достижения успеха важно уметь отдыхать.

Телец

Тельцам астрологи в первую очередь рекомендуют сделать положительной энергетику дома. Особенно полезным в финансовом плане это будет для тех представителей Знака, которые работают в родных стенах, а не в офисе. Также очень важно в финансовых вопросах полагаться на интуицию. Ночные светила многократно усилят её и помогут Тельцам стать продуктивнее.

Близнецы

Переезды, путешествия и смена обстановки хорошо влияют на энергетику. На этой неделе звезды благоприятствуют тому, чтобы Близнецы отправились в поездку делового или личного характера. В другом городе или в другой стране получится набраться опыта, познакомиться с интересными людьми и обрести мотивацию. Также возможно, что в голову Близнецам придут новые способы заработать.

Рак

Ракам стоит помнить о том, что слова сильно влияют на материальное благополучие. Нужно как можно реже произносить слова «бедность», «невезение», «не могу», «не умею». Также астрологи советуют быть предельно честными с коллегами и партнерами по бизнесу. Не стоит добиваться повышения доходов обманом. В будущем эти деньги все равно уплывут обратно в чужие руки.

Лев

Львам стоит поменьше думать о том, что успех и богатство — это удел избранных. Подобные мысли могут привести к самосглазу. Есть шесть признаков, которые указывают на то, что человек вредит сам себе. Настало время действовать. Трудолюбие окупится сполна. Если Лев не будет знать, что ему делать, нужно просто продолжать трудиться. Новые идеи сами посетят его голову, это лишь вопрос времени.

Дева

У Дев наступает очень благоприятный период. Самые яркие и позитивные дни недели — вторник, среда, четверг и пятница. С 15 по 18 число можно отдавать себя полностью работе и покупкам. Можно проводить крупные финансовые операции, менять валюту, брать займы, кредиты и оформлять ипотеку. В понедельник и на выходных в процессе совершения покупок лучше пользоваться заговором, который спасет от ненужных трат.

Весы

Весам стоит остерегаться на этой неделе токсичных людей. Их действия приведут к серьезным денежным потерям и срыву планов. Нужно как можно чаще доверять себе и своему жизненному опыту. Весы, которые привыкли к самостоятельности, смогут существенно увеличить количество денежных средств на своем банковском счете. За отлично проделанную работу стоит себя побаловать на выходных чем-то интересным — походом в новое место или шопингом.

Скорпион

Скорпионам в период с 14 по 20 число и особенно в первые пару дней недели стоит начинать день с любви к себе и к миру. Для этого нужно следовать правилам доброго утра. В хорошем настроении существенно возрастет продуктивность. Принимать серьезные решения тоже станет проще. Не нужно думать о плохом. Сейчас наступает время, когда положительный внутренний настрой — это 90 % успеха. Пора перестать заниматься самокопанием.

Стрелец

Стрельцов ожидает довольно напряженная и динамичная неделя. Но не нужно забывать о том, что порой сказать себе «стоп» и просто отдохнуть очень полезно для энергетики и удачи. Стрельцам стоит спланировать дела на неделю вперед и отвести часть времени на развлечения. Также нужно менять обстановку непосредственно в рабочем процессе. Полезно выходить из душного офиса на свежий воздух.

Козерог

Козерогам астрологи настоятельно советуют остерегаться людей с негативной энергетикой. Есть три верных признака, которые укажут на такого человека. Это удачное время для Козерогов, потому что им можно и даже нужно быть самими собой — внимательными, аккуратными, самостоятельными и мотивированными. У них есть возможность заработать хорошие деньги. Самое главное — не унывать и не раздражаться по пустякам.

Водолей

Водолеям стоит научиться правильно формулировать желания, чтобы они чаще сбывались. При таком раскладе у них получится найти новую работу, создать новый бизнес, придумать что-то новое и оригинальное. Это прекрасная неделя для представителей любых профессий, особенно если они связаны с принятием необычных решений и креативностью. Эксперты советуют не совершать покупок в понедельник — это будет самый негативный день недели.

Рыбы

Рыбам стоит пересмотреть свой режим. Пора перестать ложиться поздно и поздно вставать. Эксперты выделяют как минимум четыре веские причины вставать раньше по утрам. Считается, что люди, которые раньше других включаются в дела и работу, становятся богаче и успешнее. Звезды и планеты в период с 14 по 20 число помогут Рыбам изменить свою жизнь и подстроиться к новым условиям.

Ознакомьтесь с лучшими финансовыми талисманами для людей разных профессий. Они помогут вам преуспеть в том, что вы делаете, окажут благотворное воздействие на энергетику и активизируют те области сознания, которые вам необходимы. Пусть середина декабря подарит вам много денег и удачи.

Источник: dailyhoro.ru