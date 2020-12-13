Детальный гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года для 12 знаков зодиака

В самый разгар декабря на нас сваливается немало дел дома и на работе. Наступает период, когда нужно успевать очень много, но времени достаточно не всегда.

Гороскоп на эту неделю поможет вам правильно спланировать дела и понять, в каких сферах можно ждать большой удачи, а в каких ее не будет вовсе

Гороскоп на эту неделю поможет вам правильно спланировать дела и понять, в каких сферах можно ждать большой удачи, а в каких ее не будет вовсе. Также астрологи дали полезные советы, которые подскажут выход из непростых ситуаций.

В самый разгар декабря на нас сваливается немало дел дома и на работе. Наступает период, когда нужно успевать очень много, но времени достаточно не всегда. Энергетика звезд и планет будет очень чувствительна к изменениям в нашем настроении. Астрологи считают, что первостепенной задачей станет избавление от зависти, злости и обид. Эти эмоции и чувства способны разрушить жизнь.

Овен

Овны входят в список самых ярких Знаков Зодиака. Звезды и планеты помогут этим людям раскрыть свой потенциал и понравиться кому угодно. На этой неделе многим удастся победить одиночество, но полностью погружаться в любовь тоже не стоит — нужно оставить время для работы, домашних дел, встреч с близкими людьми.

Телец

В середине этой недели многим Тельцам придется встретиться со странным чувством, будто всё идет крахом. На самом деле это накопленные негативные мысли начнут обретать физическую форму и управлять сознанием Тельцов. Нужно больше отдыхать и не позволять себе думать о плохом. Если черная полоса все же начнется, победить ее помогут семь полезных советов.

Близнецы

Близнецам на этой неделе будет везти в работе и бизнесе. В то же время у Близнецов возможны неурядицы на любовном фронте. Для привлечения любви и укрепления брака этим людям стоит воспользоваться бытовой магией. Всем, кто находится в поисках второй половинки, необходимо стать внимательнее. Далеко не все красивые и привлекательные люди подходят на роль любимого человека.

Рак

У Раков начинается время, когда удача будет непредсказуемо приходить и уходить. Это очень нервная и необычная неделя, которая понравится любителям ярких эмоций. Для того чтобы не растерять достигнутые ранее результаты, Ракам стоит воспользоваться простыми способами повышения самооценки. Удача отвернется от тех, кто считает, что не достоин её.

Лев

Это благоприятное время для путешествий, поисков новой работы, деловых поездок. Однако не исключено, что в субботу всё пойдет наперекосяк. Если это случится, Львам стоит воспользоваться семью способами наладить жизнь. Вообще, на этой неделе планы могут внезапно срываться, поэтому лучше всегда иметь запасной вариант.

Дева

Девы входят в список пяти Знаков Зодиака со светлой аурой. К таким людям будут тянуться окружающие. Нужно лишь почаще делать добрые дела, выполнять обещания, данные ранее. У Дев будет реальная возможность стать лидерами, укрепить свой авторитет среди коллег и друзей. Многие люди начнут брать с них пример, особенно те, кто младше них.

Весы

Весам стоит выйти из Зодиакальной зоны комфорта. Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды. Нужно действовать. Ночные светила помогут сохранять энергию и приумножать ее. С 15 по 19 число включительно для Весов будет очень яркий и благоприятный период, в который нельзя оставлять дела на потом.

Скорпион

В понедельник и в субботу Скорпионов могут настичь неприятности или навязчивые мысли. Советы экстрасенсов помогут Скорпионам избавиться от всего этого в самые короткие сроки. Астрологи рекомендуют Скорпионам действовать в привычном для них ритме, не откладывая ничего на потом.

Стрелец

Эксперты советуют Стрельцам ознакомиться с активностью мозга по часам, чтобы выделить самое лучшее время для работы, а после отдыхать. Сейчас очень важно заниматься тем, что откладывалось в долгий ящик. Наступает период, когда нужно решать самые сложные задачи, чтобы войти в новый год без лишних переживаний.

Козерог

В целом данная неделя будет идеальной для сложной монотонной работы. Козерогам лучше обходить стороной чужие непрошеные советы. Также очень важно в целом быть осторожнее в общении с токсичными людьми. Астрологи советуют ознакомиться с признаками положительной и отрицательной энергии человека. Так будет проще понимать, кому стоит доверять, а кому нет.

Водолей

Смена обстановки, переезды и путешествия очень хорошо влияют на энергетику человека. Водолеям стоит этим воспользоваться для поднятия настроения. Возможно, наступило время навестить родителей или других родственников. В любовной сфере Водолеям понадобится уверенность и напористость.

Рыбы

Рыбам удастся сделать свою жизнь ярче. Для этого им стоит заняться амурными делами тоже. Ближе к выходным можно проявлять активность в поисках второй половинки. Всем, кто уже в отношениях, нужно будет как можно больше времени проводить с любимым человеком. Можно посещать новые интересные места. Это поможет победить негативную энергетику.

Всем нам сейчас нужно укреплять здоровье и заряжаться удачей. Эксперты выделяют несколько эффективных способов, которые помогут это сделать быстрее. Будьте верны своим принципам и не тратьте время попусту.

Источник: dailyhoro.ru