Молитва апостолу Андрею Первозванному о ниспослании достойного жениха 13 декабря 2020 года. Сильные гадания на будущее и суженного

Дню Андрея радуются незамужние девушки — в этот день они молятся святому о хорошем муже 13 декабря православные отмечают День святого апостола Андрея Первозванного. Он был первым из апостолов, последовавшим за Иисусом Христом, а позже привел в ученики и своего брата — Петра.

Он нес в массы Слово Божие. В народе Андрея Первозванного считают покровителем рыбаков и моряков. Говорят, что завтра нужно идти в баню и как следует попариться, чтобы избавиться на целый год от болезней и нечисти.

Но особенно Дню Андрея радуются незамужние девушки — в этот день они молятся святому о хорошем муже, а в ночь с 12 на 13 декабря гадают на женихов.

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Гадания на Андрея 13 декабря

Молитва апостолу Андрею Первозванному о ниспослании достойного жениха

Первозванне апостоле, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее, славим и величаем апостольским труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя и с Ним во веки пребываеши на Небеси, идеже и любиши ны тоюжде любовию, еюже возлюбил еси нас, егда Духом Святым прозрел еси наше еже ко Христу обращение, и не точию любиши, но и молиши о нас Бога, зря во Свете Его вся нужды наша. Тако веруем и тако сию веру нашу исповедуем во храме, иже во имя твое, святый Андрее, преславно создася, идеже святыя мощи твоя почивают; верующе же, просим и молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими, яже присно послушает и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных; да якоже ты абие по гласу Господа, оставль мрежи своя, неуклонно ему последовал еси, сице и кийждо от нас да ищет не своих сил, но еже к созиданию ближняго и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва моя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Гадания на Андрея

Считается, что если тебе два раза — сегодня и на Святки — привидится один и тот же человек, гадание сбудется. Для него девушке требуется особая подготовка. Чтобы оно оказалось верным, нельзя есть ничего мясного, только хлеб и воду. Но самое главное условие — чтобы в этот день все близкие родственники были сыты. До и после гадания нужно молчать, пока не наступит утро.

Гадание на Андрея на зеркалах

Предполагается, что здесь должны гадать люди с крепкими нервами. Берутся два зеркала больших и желательно равной величины, устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами; лучше всего держать зеркало против высвеченного стенного зеркала так, чтобы из направленного зеркала в стенном образовался длинный коридор, озаренный огнями. Гадающая особа должна удалить из комнаты кошек, собак, птиц и посторонних лиц, кроме одной или двух девушек. С их стороны требуется не глядеть в зеркало, не подходить к гадающей и не разговаривать. И вот в конце этого коридора и должен появиться суженый; правда, смотреть приходится иногда очень долго, и увидеть можно не только суженого, а и всякую нечисть, но игра стоит свеч!

Приглашение на ужин

Девушка накрывает в пустой комнате стол скатертью, кладет ложку, ставит тарелку (нож и вилку нельзя) и говорит: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Признаки приближения суженого: завывание ветра, удары в окна и дверь. Потом появляется суженый. Девушка должна сидеть на своем месте, не отвечать на вопросы, замечать черты лица и одежду. Суженый садится за стол и начинает развлекать ее беседой. Девушка должна внезапно встрепенуться и в упор спросить: "Как зовут?". Суженый называет имя и вынимает что-нибудь из кармана. В этот миг девушка должна сказать: "Чур, меня!" — и суженый исчезнет.

Гадание на Андрея на сон

Кладут под подушку гребенку, говоря: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Суженый является во сне и расчесывает волосы. Берут наперсток соли, наперсток воды, смешивают и едят. Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне даст". Суженый является во сне и подает пить. Кладут под подушку четырех карточных королей и говорят: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, приснись во сне". Суженый снится во сне в виде какого-нибудь короля.

Гадание на Андрея на бубнового короля

В ночь положите под подушку карту бубнового короля и загадайте конкретного человека. Наутро вы узнаете, что он о вас думает.

Гадание на Андрея на имя

Девушки собираются и выходят на улицу. Здесь каждая спрашивает об имени первого встретившегося мужчину — его имя и будет именем суженого.

Напишите на бумаге имена интересующих вас людей, положите листочки кругом. В середину круга опустите иголку с ниткой. Держите иголку за нитку так, чтобы она свободно стояла на столе. В сторону какого имени качнется игла и остановится — это ваша судьба.

Гадание на Андрея на воде

В лунную ночь ходят на реку и смотрят в прорубь: та, которая замуж выйдет, суженого увидит; которой в девках сидеть — только слышит стук из воды.

У церкви

В старину девушки ходили ночью к церкви подслушивать. Ночью, конечно же, не бывает службы. Но говорят, что некоторые красавицы слышали то венчальное пение, то погребальный плач. В зависимости от услышанного девушка делала вывод: выйдет ли она замуж или сильно заболеет.

Гадание на Андрея на кольце

По полу играющие по очереди катают кольцо. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж. А парню это — к дальней дороге.

Гадание на Андрея на кофейной гуще

Выпив кофе, накройте чашечку блюдцем и три раза опрокиньте ее вверх-вниз. Гуща расползется по дну, образуя замысловатые фигуры. По ним и надо гадать.

Контур собаки символизирует дружбу.

Лес — богатство.

Лестница — достижение желаемой цели.

Крест — терпение.

Венок — слава.

Мельница — ложь.

Утес — грусть, тоска, одиночество.

Тень человека — приятное свидание.

Тень дома — символ изобилия.

Пашня — добрый знак плодородие, всходы, успех.

Луг, поле с пасущимися животными — исполнение желаний.

Церковь, колокольня — возвращение домой.

Олень — скорая дорога.

Ворота — приезд гостей.

Гора — трудный жизненный путь.

Гадание на Андрея на чайной гуще

Чтобы правильно прочесть знак, который сложится из чаинок, лучше пользоваться чашкой простой формы. Жидкость должна только прикрывать дно. Возьмите чашку в левую руку и разболтайте чай — сделайте три резких поворота чашкой по часовой стрелке. Переверните чашку и, держа ее ручкой к себе, отклоните так, чтобы удобно было заглянуть внутрь. Мысленно разделите объем чашки пополам. Все, что ближе к ручке, имеет отношение непосредственно к вам, остальное — к посторонним, но знакомым вам людям. Чайная гуща у стенок чашки предскажет ближайшее будущее, на дне — отдаленное.

Бутылка — угроза здоровью.

Горы — препятствия на жизненном пути.

Дерево — избавление от болезней, исполнение желаний.

Ключ — к здоровью, благополучию, богатству, счастью в любви.

Дорога — две колеи или два рельса — к близким переменам, если линии извилистые — путь трудный.

Поворот связан с резкими изменениями в жизни.

Одна большая звезда в центре чашки — предупреждение: пора менять характер деятельности, иначе ждут неприятности.

Контуры самолета — к неожиданному путешествию.

Крест — неприятности, страдания, беспокойство, болезни.

Гроб — грустные новости, потери, сожаления.

Круг — счастливое событие, брак.

Два круга — разочарование.

Руины — разбитые надежды.

Мяч — взлеты и падения.

Лестница — взлет в служебных и личных делах.

Сердце — символ любви.

Сердце на дне чашки — болезнь, сердечный приступ у близкого человека.

Стрела — плохие новости. Если она летит от вас — сами можете стать вестником беды для окружающих.

Гадание на Андрея на воске

Когда свеча разгорится, ее наклоняют над миской с водой и дают воску стечь. Проделать это можно несколько раз, чтобы в воде застыло достаточное количество восковых капель. Получившиеся замысловатые фигуры и подскажут будущее — их вынимают из воды и истолковывают. Если кроме нескольких больших фигур образовалось много маленьких круглых фигур — это к деньгам. А о больших фигурах судят по ассоциациям, вызываемым ими. Для тех, кто не надеется на свое воображение или опасается ошибиться, — подсказка.

Веер — трудности на службе, трения в коллективе, реорганизация или даже ликвидация предприятия.

Виноград — любовь, дружба, удача, достаток.

Гриб — жизненная сила, упорство, долголетие.

Дракон — "высокий полет", осуществление надежд, завершение труда или рождение ребенка.

Колокол — вести; симметричный колокол — хорошие вести, кривой или щербатый — дурные; несколько колоколов — тревога.

Лист дерева — зависть, интриги со стороны окружающих.

Обезьяна — ложный друг, притворство, двусмысленная ситуация.

Штаны — развилка пути, перекресток.

Яблоко — символ жизни, мудрости, здоровья. Чем больше похожа фигура на настоящее яблоко, тем лучше ее значение.

Яблоко кривое, бесформенное может означать искушение, которому лучше не поддаваться.

Яйцо — древний символ скрытого, непроявленного. Может означать страхи, опасения, но может символизировать и просто начало чего-то нового.

Гадание на Андрея на сожженной бумаге

Ее жгут в темной комнате при свете свечи. Нужно смотреть на тень, получающуюся на стене при сжигании. Отражение черта сулит большие неприятности или искушение, которое не приведет ни к чему хорошему. Если вы увидели кота — возможен флирт и романтическое увлечение. Ждите в жизни больших перемен, если на стене появилась тень, напоминающая птицу.

Гадание на Андрея на пепле

Сжечь на тарелке скомканный лист бумаги. Зажечь свечу и по тени, образованной пеплом, — определить свою судьбу. Если появятся очертания замка, здания — к венчанию.

Источник: Хочу