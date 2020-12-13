Поздравления в день Андрея Первозванного от всей души 13 декабря 2020 года

С Днём Андрея Первозванного,
Благоденствия и радости!
Пусть сбываются желания,
Каждый день пусть станет солнечным,
Тёплым, ярким, вдохновляющим,
Сердце нежностью наполнится
Самой жизнеутверждающей!
День Андрея Первозванного
Желаю счастья несказанного,
Пусть сохранит от бед Святой,
Молись открыто, честно, чисто,
Душа пусть светится лучисто,
Дари добро, тепло и счастье,
Хранит Андрей пусть от ненастий.
Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель — Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.
День Андреев наступил,
И зима пришла,
Мира и добра,
Весь наш православный люд
Знает праздник тот,
Отмечаем в декабре
Его каждый год!
Андрея Первозванного
Почтим святой молитвой,
Небесам открыты.
В день этот вера в чудо
Пусть в сердце оживет,
Господня благодать
На нас пусть снизойдет.
Апостола Андрея
Всем миром мы помянем,
Пусть пребудет с нами.
В святой, торжественный момент,
В день Первозванного Андрея,
Желаю жить тебе без бед,
От вечной радости пьянея.
Чтоб только счастье на душе,
Надежда с верой не кончались,
К тебе все время возвращалась.
Святейший апостол Андрей Первозванный
Пусть оградит от печали и бед,
Удачей одарит тебя долгожданной,
Чтобы добром каждый день был согрет.
Своею великой божественной силой
Веру твою укрепит на века,
И к счастью дорога была бы легка!
Сильного духа, крепкой лишь веры,
Надежды плоды пусть дают непременно.
Пусть сердце добром, теплотою полнится,
Желаниям всем суждено было б сбыться.
Пусть жизнь будет легкой, свободной и славною,
Ничто никогда тебя не тяготит,
Пусть святой помогает, от бед сохранит.
Андрей Первозванный пусть нас защищает,
Молитвы пусть наши Творцу донесет,
Пусть имя его ярким солнцем сияет,
Пусть он от несчастий и бед нас спасет!
Пусть свечи горят, и молитва пусть льется,
Молитвою душу свою очищай,
Андрей Первозванный, ты нам помогай!
Душевную крепость, телесную силу,
Чтоб выйти достойным из жизни горнила,
Андрей Первозванный пусть тезке дарует
И раны твои милосердно врачует.
Утишит гордыню, развеет сомненья,
И стойкость взрастит, и научит смиренью.
Ему помолись — и дойдет твое слово.
С Днем Андрея поздравляю,
Пожелать хочу добра,
Я желаю, чтобы в сердце
Вера светлая жила.
Чтоб надежда окрыляла,
И любовь давала силы,
По законам Божьим жили.
Я желаю, чтобы с ближним
Мы делились добротой,
Пусть во всех благих деяниях
Помогает нам Святой.
Источник: pozdravok