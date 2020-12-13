Поздравления в день Андрея Первозванного от всей души 13 декабря 2020 года

В народе Андрея Первозванного считают покровителем рыбаков и моряков. Говорят, что завтра нужно идти в баню и как следует попариться, чтобы избавиться на целый год от болезней и нечисти.

Дню Андрея радуются незамужние девушки — в этот день они молятся святому о хорошем муже

С Днём Андрея Первозванного,

Благоденствия и радости!

Пусть сбываются желания,



Настроение будет праздничным.

Каждый день пусть станет солнечным,

Тёплым, ярким, вдохновляющим,

Сердце нежностью наполнится

Самой жизнеутверждающей!

День Андрея Первозванного

Желаю счастья несказанного,

Пусть сохранит от бед Святой,



Укажет путь по жизни твой.

Молись открыто, честно, чисто,

Душа пусть светится лучисто,

Дари добро, тепло и счастье,

Хранит Андрей пусть от ненастий.

Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель — Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.

День Андреев наступил,

И зима пришла,



Пожелать мы вам хотимМира и добра,Весь наш православный людЗнает праздник тот,Отмечаем в декабреЕго каждый год!

Андрея Первозванного

Почтим святой молитвой,



Пусть будут наши душиНебесам открыты.

В день этот вера в чудо

Пусть в сердце оживет,

Господня благодать

На нас пусть снизойдет.

Апостола Андрея

Всем миром мы помянем,



Его святая силаПусть пребудет с нами.

В святой, торжественный момент,

В день Первозванного Андрея,

Желаю жить тебе без бед,

От вечной радости пьянея.

Чтоб только счастье на душе,

Надежда с верой не кончались,



И доброта, как рикошет,К тебе все время возвращалась.

Святейший апостол Андрей Первозванный

Пусть оградит от печали и бед,

Удачей одарит тебя долгожданной,

Чтобы добром каждый день был согрет.

Своею великой божественной силой

Веру твою укрепит на века,



Жизнь чтобы радость всегда приносила,И к счастью дорога была бы легка!

Сильного духа, крепкой лишь веры,

Надежды плоды пусть дают непременно.

Пусть сердце добром, теплотою полнится,

Желаниям всем суждено было б сбыться.

Пусть жизнь будет легкой, свободной и славною,

Ничто никогда тебя не тяготит,



Тебя поздравляю с Днем Андрея Первозванного.Пусть святой помогает, от бед сохранит.

Андрей Первозванный пусть нас защищает,

Молитвы пусть наши Творцу донесет,

Пусть имя его ярким солнцем сияет,

Пусть он от несчастий и бед нас спасет!

Пусть свечи горят, и молитва пусть льется,

Молитвою душу свою очищай,



У Бога для каждого счастье найдется,Андрей Первозванный, ты нам помогай!

Душевную крепость, телесную силу,

Чтоб выйти достойным из жизни горнила,

Андрей Первозванный пусть тезке дарует

И раны твои милосердно врачует.

Утишит гордыню, развеет сомненья,

И стойкость взрастит, и научит смиренью.



Ты в трудную пору припомни святого,Ему помолись — и дойдет твое слово.

С Днем Андрея поздравляю,

Пожелать хочу добра,

Я желаю, чтобы в сердце

Вера светлая жила.

Чтоб надежда окрыляла,

И любовь давала силы,



Я желаю, чтобы людиПо законам Божьим жили.

Я желаю, чтобы с ближним

Мы делились добротой,

Пусть во всех благих деяниях

Помогает нам Святой.

Источник: pozdravok