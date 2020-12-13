Снежная с умеренным морозом погода ожидается в Бердске 13 декабря 2020

В понедельник, 14 декабря, потеплеет на пару градусов, снег усилится.

В Бердске в воскресенье ожидаются снегопады

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки по Новосибирской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели. При прояснениях изморозь.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15 °С, при прояснениях до -22 °С, днем -7, -12 °С.

В Бердске 13 декабря синоптики обещают снегопады в течение всего дня. В воскресенье температура около 11 градусов ниже нуля.

В понедельник, 14 декабря, потеплеет на пару градусов, снег усилится. И всю следующую не делю ожидается такая относительно хорошая погода - снежная, с умеренным морозом.