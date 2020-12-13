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Превысило 900 число зараженных коронавирусом на 13 декабря в Бердске. Сколько новых выявили за сутки?

10:13 13.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Количество выздоровевших пациентов все еще меньше, чем заболевших.

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За последние сутки выявили еще 10 заразившихся ковидом в Бердске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Превысило 900 число зараженных коронавирусом на 13 декабря в Бердске. Сколько новых выявили за сутки?Вводить ли локдаун в России из-за коронавируса, думает КремльЕщё 828 новостей

По данным оперативного штаба, на 13 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1052  жителя города (на 21 больше, чем накануне). Из них 78 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 823 пациентов (+4 за сутки). За последние сутки не взяли анализы на коронавирусную инфекцию ни у одного бердчанина.

На воскресенье, 13 декабря, выявили 10 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 902 случая заболевания коронавирусом.

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