Превысило 900 число зараженных коронавирусом на 13 декабря в Бердске. Сколько новых выявили за сутки?

Количество выздоровевших пациентов все еще меньше, чем заболевших.

За последние сутки выявили еще 10 заразившихся ковидом в Бердске

По данным оперативного штаба, на 13 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1052 жителя города (на 21 больше, чем накануне). Из них 78 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 823 пациентов (+4 за сутки). За последние сутки не взяли анализы на коронавирусную инфекцию ни у одного бердчанина.

На воскресенье, 13 декабря, выявили 10 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 902 случая заболевания коронавирусом.