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Умерла от передоза наркотиками и алкоголем больная диабетом 15-летняя девочка в Бердске

08:45 13.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Девочка ушла из школы после 9 класса. Пока нет официального подтверждения произошедшей трагедии.

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Спасти подростка не удалось

Трагедия с девочкой-подростком произошла в Бердске в начале декабря. 15-летняя бердчанка погибла в результате передозировки наркотиками.

- Выпускница 9 класса общеобразовательной школы умерла из-за отравления алкоголем и передозировки наркотическими веществами. Известно, что она также страдала от прогрессировавшего сахарного диабета, - сообщил информированный источник изданию «Регион Online».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

"Курьер. Среда. Бердск" пока не получил подтверждение этому в официальных источниках. Подробности - в ближайшее время.

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