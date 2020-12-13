Умерла от передоза наркотиками и алкоголем больная диабетом 15-летняя девочка в Бердске

Девочка ушла из школы после 9 класса. Пока нет официального подтверждения произошедшей трагедии.

Спасти подростка не удалось

Трагедия с девочкой-подростком произошла в Бердске в начале декабря. 15-летняя бердчанка погибла в результате передозировки наркотиками.

- Выпускница 9 класса общеобразовательной школы умерла из-за отравления алкоголем и передозировки наркотическими веществами. Известно, что она также страдала от прогрессировавшего сахарного диабета, - сообщил информированный источник изданию «Регион Online».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали случившегося.

"Курьер. Среда. Бердск" пока не получил подтверждение этому в официальных источниках. Подробности - в ближайшее время.