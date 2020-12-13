13.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Вдруг все стали носить маски: уменьшилось число нарушителей эпидрежима в Новосибирской области

09:54 13.12.2020 Фото: Nso.ru
0

За неделю с 3 по 9 декабря с участием министерств проверено 206 точек: ТЦ, фудкорты и кинотеатры, парикмахерские, магазины, аптеки, все виды транспорта, гостиницы, кинотеатры, театры, ДК, РКЦ, строительные организации.

% name% title
Нарушителей антикоронавирусных мер за неделю стало меньше благодаря рейдовой работе с участием областных властей

В Новосибирской области за прошедшую неделю выявлено на 6% меньше нарушений санитарно-эпидемиологических мер по коронавирусу. Таких результатов удалось достичь благодаря усилению совместной контрольной работы профильных министерств Правительства региона, Роспотребнадзора и ГУ МВД России по Новосибирской области.
Итоги контрольных выездов по соблюдению ограничительных мер за неделю подведены 11 декабря на совещании по планированию рейдовых мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Совещание прошло под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.

«Снизить количество нарушений соблюдения ограничительных мер по коронавирусу на предприятиях и организациях региона удалось благодаря усилению эффективности контрольных мероприятий. Если по итогам рейдов предыдущей недели с 26 ноября по 2 декабря было выявлено в полтора раза больше нарушителей ограничительных мер, то на прошедшей неделе проверки показали уже снижение нарушений на 6%. Значит, плановая постоянная работа с предпринимателями и гражданами с участием отраслевых министерств дает свои плоды. Рейдовые мероприятия будут продолжены, в том числе в новогодние праздники – план проверок в эти дни уже готовится, и будет составлен в ближайшее время», – подчеркнул Сергей Сёмка в ходе совещания.

Соблюдение всех необходимых мер на предприятиях и организациях практически всех отраслей экономики региона в ежедневном режиме в ходе рейдов проверяют пять министерств: минпромторг, минтранс, минэкономразвития, министерство ЖКХ, минстрой. За неделю с 3 по 9 декабря с участием министерств проверено 206 предприятий и организаций региона, по их итогам составлено более 40 административных материалов об административных правонарушениях в отношении граждан и организаций. В числе проверенных предприятий и организаций торговые центры, фудкорты и кинотеатры, парикмахерские, магазины, аптеки, все виды транспорта, гостиницы, кинотеатры, театры, дома культуры, расчетно-кассовые центры управляющих компаний ЖКХ, строительные организации.

По данным Роспотребнадзора, в целом за прошедшую неделю отраслевыми министерствами правительства, Роспотребнадзором и ГУ МВД России по Новосибирской области вынесено 342 протокола об административных правонарушениях на юридических и физических лиц – это на 6% меньше, чем за предыдущую неделю. При этом общее количество рейдов, проводимых всеми структурами, увеличилось на 8,4%.

Напомним, что на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты проведения контрольных мероприятий. В их числе – повышение эффективности рейдов по соблюдению ограничительных мер, применение более жестких мер по отношению к нарушителям режима повышенной готовности. Глава региона также акцентировал внимание на важности формирования ответственного отношения граждан к соблюдению необходимых мер.

коронавирус маски рейд Сергей Семка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Стало меньше ковид-диссидентов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Введет ли одноразовые ложки на причастии РПЦ из-за коронавируса, ответил митрополит Илларион
10:52 13-12-2020
Введет ли одноразовые ложки на причастии РПЦ из-за коронавируса, ответил митрополит Илларион
13 декабря- Третье воскресенье Адвента: Значение дня и что нужно делать сегодня
10:50 13-12-2020
13 декабря- Третье воскресенье Адвента: Значение дня и что нужно делать сегодня
Мэр обвинил горожан в нежелании работать за 15 000 рублей
10:34 13-12-2020
Мэр обвинил горожан в нежелании работать за 15 000 рублей
Задержали семерых за незаконный запуск квадрокоптера и потасовку с полицией на акции протеста в Новосибирске
10:23 13-12-2020
Задержали семерых за незаконный запуск квадрокоптера и потасовку с полицией на акции протеста в Новосибирске
Главные молитвы и традиции празднования в День святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2020 года
10:20 13-12-2020
Главные молитвы и традиции празднования в День святого апостола Андрея Первозванного 13 декабря 2020 года
БердскПревысило 900 число зараженных коронавирусом на 13 декабря в Бердске. Сколько новых выявили за сутки?
10:13 13-12-2020
Превысило 900 число зараженных коронавирусом на 13 декабря в Бердске. Сколько новых выявили за сутки?
Навального отравили дважды? Второй раз перед отправкой в Германию, сообщают СМИ
10:02 13-12-2020
Навального отравили дважды? Второй раз перед отправкой в Германию, сообщают СМИ
Вдруг все стали носить маски: уменьшилось число нарушителей эпидрежима в Новосибирской области
09:54 13-12-2020
Вдруг все стали носить маски: уменьшилось число нарушителей эпидрежима в Новосибирской области
Поздравления в день Андрея Первозванного от всей души 13 декабря 2020 года
09:50 13-12-2020
Поздравления в день Андрея Первозванного от всей души 13 декабря 2020 года
13 декабря - День памяти апостола Андрея Первозванного: Важные традиции и запреты праздника
09:20 13-12-2020
13 декабря - День памяти апостола Андрея Первозванного: Важные традиции и запреты праздника