Задержали семерых за незаконный запуск квадрокоптера и потасовку с полицией на акции протеста в Новосибирске

Участники акции в поддержку хабаровчан утверждают, что на них напал подполковник полиции, в МВД заявляют, что полицейский получил телесные повреждения.

Семеро задержаны после акции протеста в Новосибирске

В Новосибирске на очередной мирной акции в поддержку протестующих хабаровчан произошла потасовка с полицией. По сообщению очевидцев, подполковник «напал на людей». Задержаны не менее семи человек, сообщили Тайге.инфо активисты. Сотрудники МВД говорят об уголовном деле по статье о нападении на полицейского.

В Новосибирске после традиционной субботней акции протеста в поддержку Хабаровска произошла потасовка. Видео опубликовал youtube-канал «Воин света».

«Бешеный подполковник напал на людей в День Конституции 12 декабря в центре города? Подполковник полиции Иван Перегудов в День Конституции, видимо, решил руководствоваться не законами РФ, а выместить злость на жителях города Новосибирска. Полная жесть», — анонсируется видео.

Из видео непонятно, с чего начался конфликт. Но на записи заметно, как сотрудник расталкивает людей и пытается погнаться за женщиной у опорного пункта на площади Ленина в центре города.

В итоге задержаны шесть участников акции, в том числе Дарья Горбылева и Яна Дробноход, а также блогер Тимур Ханов, снимавший протестующих, сообщили Тайге. инфо активисты. Среди задержанных оказались и обманутые дольщики, которые встают в одиночных пикетах каждые выходные в центре Новосибирска.

«Пока картина складывается такая, что к Тимуру возникли претензии из-за коптера, его повели в пункт полиции на площади, туда подошли протестующие, получилась перепалка с полицией, в том числе у какой-то бабушки с подполковником Перегудовым, она вроде как в ходе спора сдернула с него маску, и он стал на нее бросаться, — рассказал очевидец Алексей Хохлов. — Даша [Горбылева] стала ее защищать (загораживать), он переключился на Дашу, и ее задержали и увезли в ОП на Мичурина, туда же увезли в разное время остальных, в том числе Яну. [Активист] Андрей [Кайгородцев] поехал с ней, как ее общественный защитник».

Блогера Тимура Ханова позже отпустили из полиции. Ранее, после акции, у него забрали квадрокоптер.

Как рассказала редакции одна из задержанных, находящаяся в отделении, «полицейские говорят о 318 статье». Ст. 318 УК РФ касается применения насилия к сотруднику правоохранительных органов.

«Вроде готовят рапорт», — добавила собеседница. Задержанных уже вызывают на опрос к следователю.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент. По сведениям полиции, были задержаны шестеро.

«12 декабря сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка на площади Ленина. Граждане осуществили несанкционированный запуск квадрокоптера. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий они не реагировали, вели себя агрессивно, целенаправленно создавали конфликтную ситуацию, в том числе нанесли одному из сотрудников телесные повреждения, — заявили Тайге.инфо в пресс-службе ведомства. — Полицейский с ушибами мягких тканей обратился в медучреждение, после чего продолжил несение службы».

В МВД подтвердили, что «по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции собраны материалы, которые направлены в следственные органы».

Позже Дарью Горбылеву, в отношении которой полиция и хочет возбудить дело по ст. 318 УК РФ, отпустили из отделения, сообщила она. Женщина отказалась от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В отделении оставили только обманутого дольщика Андрея Чайку. Он пришел на акцию к знакомой, чтобы потом поехать в микрорайон Новомарусино, вкладчики которого голодают уже больше 10 дней в знак протеста против бездействия властей.

На него составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Якобы он хватал руками полицейского и препятствовал его работе. Это не соответствует действительности, заявил Чайка.

Мужчину решили оставить на ночь до суда, который, по словам полицейских, пройдет 13 декабря.