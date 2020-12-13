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Мэр обвинил горожан в нежелании работать за 15 000 рублей

10:34 13.12.2020 Фото: vk.com
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Чиновник опасается, что скоро в больницах, школах, на заводах не останется персонала. В соцсетях ему ответили, почему вакансии не пользуются спросом.

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Мэр города в Башкирии Фанис Гильванов обвинил жителей в нежелании работать за 15 000 рублей

Мэр города Агидель Фанис Гильванов в соцсетях выложил пост, в котором выразил возмущение тем, что горожане игнорируют вакансии, которые им предлагают. По его словам, людей не устраивают профессии врача, учителя, повара. Он не понимает, какую работу действительно нужно жителям.

Чиновник опасается, что скоро в больницах, школах, на заводах не останется персонала. "Как мы сможем уговорить других инвесторов, если даже построив хороший, с современными швейными машинами цех, предприниматель не может набрать людей хотя бы на одну смену", — возмутился градоначальник.

Подписчики объяснили мэру, почему это происходит. Многие пользователи написали, что в Агиделе работодатели предлагают слишком низкую зарплату. Жители вынуждены ездить зарабатывать в другие регионы.

Фанис Гильванов признался, что встревожен сложившейся обстановкой. Он призвал горожан "измениться" для будущих поколений, чтобы им было где жить и учиться.

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