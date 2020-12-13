Перенос туров с кешбэком в 20 000 рублей продлят из-за коронавируса еще на год

Ростуризм предложил эту идею правительству. С 15 октября по 5 декабря прошел второй этап распродажи туров по России с кешбэком, первый этап проводился с августа.

Россиянам хотят разрешить переносить туры с кешбэком до конца 2021 года

Туристам могут разрешить переносить туры с кешбэком до конца 2021 года в случае введения ограничений из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном в пятницу на федеральном портале нормативных правовых актов.

«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Российской Федерации, на которых предоставляется туристская услуга или на территории которых проживает турист, срок предоставления туристской услуги, оплаченной в период оплаты, может быть перенесен на более поздний срок, определяемый дополнительно по соглашению между туристом и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), сформировавшим туристскую услугу, но не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте.

Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о намерении ведомства предложить правительству продлить программу туристического кешбэка на 2021 и последующие годы.

С 15 октября по 5 декабря прошел второй этап распродажи туров по России с кешбэком, первый этап проводился с августа. Возврат составлял 20% от его цены, но не более 20 тысяч рублей. Ранее максимальный размер кешбэка составлял 15 тысяч рублей.

Самым востребованным направлением по традиции стал Краснодарский край — по различным оценкам на этот регион пришлось от 40 до 70% бронирований туров. Среди популярных направлений также оказались Кавказские Минеральные Воды, Крым и Калининград, передает "Парламентская газета".