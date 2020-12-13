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Сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу на посту президента. Опрос

11:19 13.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 43,4% и 34,8% соответственно.

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Владимиру Путину доверяют 66,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 60,5%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года составил 60,5% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 43,4% и 34,8% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 66,1% респондентов, Михаилу Мишустину – 53,9%, Владимиру Жириновскому – 33,2%, Геннадию Зюганову – 28,3%, Сергею Миронову – 25,4% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 30 ноября по 6 декабря составил 30,2%, КПРФ – 13,2%, ЛДПР – 12,7%, «Справедливой России» – 6,4%.

опрос политик президент рейтинг Владимир Путин ВЦИОМ
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От редакции

Вы доверяете Путину и одобряете его работу?

Поросёнок Пётр, 13 декабря 2020 12:04
Можно ли доверять патологическому лжецу и лицемеру? В рамках конформизма наверное можно, только не стоит потом удивляться что у твоей страны нет в мире никакого уважения, у населения пенсии и зарплаты на уровне беднейших стран Африки, а в научно-техническом плане она на задворках Вселенной.
Аноним, 13 декабря 2020 12:06
не верю, что ЕР доверяет 30,2 %
не может быть в стране столько.....считаю, должно быть столько, сколько в списке ФОРБС и их родственников, это около процента.

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