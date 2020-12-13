Сколько россиян доверяют Путину и одобряют его работу на посту президента. Опрос

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 43,4% и 34,8% соответственно.

Владимиру Путину доверяют 66,1% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 60,5%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года составил 60,5% и находится в ранее сформировавшемся коридоре значений.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 43,4% и 34,8% соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 66,1% респондентов, Михаилу Мишустину – 53,9%, Владимиру Жириновскому – 33,2%, Геннадию Зюганову – 28,3%, Сергею Миронову – 25,4% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 30 ноября по 6 декабря составил 30,2%, КПРФ – 13,2%, ЛДПР – 12,7%, «Справедливой России» – 6,4%.