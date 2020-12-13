Парад планет декабрь 2020: точное время и даты всех астрономических событий

Декабрь – месяц с самыми длинными ночами. Это отличное время для наблюдения зимних созвездий, которые отличаются множеством очень любопытных достопримечательностей.

Произойдёт редкое событие – соединение Юпитера и Сатурна

Самые важные астрономические события декабря

Итак, в декабре стоит нашего внимания ожидают:

14.12 – полное солнечное затмение. Однако полную фазу наблюдать можно будет наблюдать с территории Чили и Аргентины.

21.12 – наступление астрономической зимы. А еще это день зимнего солнцестояния, после которого день начнёт прибавляться, а ночь укорачиваться. 21 декабря день и ночь равны по продолжительности, но уже к 1 января день прибавит целых 7 минут.

Урсиды и Геминиды – метеорные потоки можно будет наблюдать в благоприятных условиях. Луна мешать не будет.

И, наконец, произойдёт редкое событие – соединение Юпитера и Сатурна. Они будут расположены на небе так близко, что даже в телескоп их можно будет увидеть в одном поле зрения. Такое бывает один раз за целый век, а такое тесное сближение наблюдали в последний раз в 1226 году!

Звёздное небо в декабре

Звёздное небо в декабре великолепно. На нём во всей своей красе сверкают все зимние созвездия, богатые на достопримечательности. На юге сразу обращает на себя внимание исполинская фигура Ориона, подмигивающая красным гигантом Бетельгейзе. Ниже сверкает Сириус, альфа Большого Пса и самая яркая звезда северного полушария.

Выше и правее Ориона – Альдебаран, окруженный скоплением Гиады, а неподалеку от него – великолепные Плеяды. Еще выше – Возничий с прекрасной Капеллой.

Левее и выше Ориона, высоко над горизонтом, хорошо заметны Кастор и Поллукс, главные звёзды созвездия Близнецов. Кстати, Кастор – шестикратная звезда, довольно любопытная. На востоке взошёл Регул, самая яркая звезда в созвездии Льва.

К западу склоняются осенние созвездия.

Астрономический календарь на декабрь 2020

Для перечисленных ниже событий указано московское время.

13.12 – в 00:00 покрытие Венеры Луной. Событие можно наблюдать на Чукотском полуострове.

14.12 – в 03:50 максимум метеорного потока Геминиды. Ожидаемая активность — до 120 метеоров в час.

14.12 – прохождение Луны (Ф=0.0) севернее Меркурия. Произойдёт покрытие.

14.12 – в 19:19 новолуние.

14.12 – полное солнечное затмение. Максимальная фаза в 19:13 составит 1.025. На территории России будет не видно, лучшее место для наблюдений – Чили и Аргентина.

17.12 – прохождение Луны (Ф=0.08+) в 2.9 градусах южнее Юпитера и в 3.1 градусах южнее Сатурна. В 07:28 и в 08:25 соответственно.

17.12 – метеорный поток Урсиды начинает свою активность, а Геминиды прекращают.

19.12 – долгопериодическая переменная T Большой Медведицы вблизи максимума блеска (6.5m)

20.12 – в 06:00 Меркурий в верхнем соединении с Солнцем.

21.12 – в 03:00 прохождение Луны (Ф=0.39+) в 4 градусах южнее Нептуна.

21.12 – в 13:02 зимнее солнцестояние.

21.12 – долгопериодическая переменная звезда S Малого Пса вблизи максимума (6.5m)

21.12 – в 21:22 соединение Юпитера и Сатурна. Юпитер будет проходить всего в 0.1 градусе южнее Сатурна. Это редкое явление – не пропустите, хотя близкое расположение гигантов будет наблюдаться примерно в течении 5 дней до и после этой даты.

22.12 – в 02:43 Луна в фазе первой четверти.

22.12 – в 12:00 максимум метеорного потока Урсиды. Радиант расположен в созвездии Малой Медведицы. Ожидается до 10 метеоров в час.

23:12 – в 20:00 прохождение Венеры в 5.5 градусах севернее Антареса.

24.12 – в 02:00 прохождение Луны (Ф=0.67+) в 5 градусах южнее Марса (-0.5m).

24.12 – в 19:33 Луна (Ф=0.75+) в точке апогея. Расстояние от Земли составит 405009 км.

25.12 – в 04:00 прохождение Луны (Ф=0.77+) в 3 градусах южнее Урана (+5.7m).

26.12 – метеорный поток Урсиды прекращает свою активность.

27.12 – в 23:20 прохождение Луны (Ф=0.90-) южнее Плеяд и в 4.6 градусах севернее Альдебарана.

27.12 – долгопериодическая переменная звезда S Скульптора вблизи максимума блеска (5.5m).

28.12 – начинает активность метеорный поток Квадрантиды.

30.12 – в 10:40 прохождение Луны (Ф=1.0) в 3.8 градусах южнее Поллукса.

30.12 – покрытие полной Луной звезды омега Близнецов. Видимо в России.

31.12 – вечерняя видимость Сатурна заканчивается.

Луна в декабре 2020

Фазы Луны в декабре 2020 года распределятся следующим образом (время московское):

8.12 – в 03:38 последняя четверть.

14.12 – в 19:19 новолуние.

22.12 – в 02:43 – первая четверть.

30.12 – в 06:30 полнолуние.

Кроме того, 14 декабря состоится самое главное астрономическое событие с участием Луны – полное солнечное затмение, которое можно наблюдать только в Южной Америке.

Солнечное затмение 14 декабря 2020 года

Это будет полное солнечное затмение, максимальная фаза которого составит 1.025 и наступит в 19:13 по московскому времени. Но наблюдать это явление в России не получится – никакая фаза не будет видна. Затмение пройдёт довольно узкой полосой и будет видимо только в Южной Америке, а небольшие фазы можно будет наблюдать с на территории Антарктиды, Африки и Полинезии.

Вся полная фаза затмения займёт 130 минут. В наилучшей для наблюдения точке она продлится 2 минуты 10 секунд.

Соотношение видимого размера Луны и Солнца 14 декабря будет таким, что лунный диск окажется в 1.025 раз больше солнечного – Луна только 12 декабря прошла точку перигея и находится довольно близко к Земле. Поэтому Луна закроет Солнце полностью. При этом будет отлично видна солнечная корона, звёзды и планеты около Солнца.

Планеты в декабре 2020

Видимость планет в декабре 2020 года распределится таким образом:

Вечер – Юпитер, Сатурн, Нептун.

Ночь – Марс, Уран.

Утро – Венера.

Меркурий в начале месяца заканчивает период утренней видимости, угловое расстояние от Солнца сокращается, а 20 декабря наступает его верхнее соединение с Солнцем.

Венера в декабре видна утром. В начале месяца период видимости составляет около 2-х часов, а к концу сократится и составит менее часа. Элонгация от Солнца сократится от 27 до 20 градусов, а видимый диаметр от 11” до 10”. При этом фаза увеличится от 0.9 до 0.94, а блеск составит -3.9m.

Марс в декабре виден вечером и ночью в южной части неба, в созвездии Рыб. За месяц его блеск упадёт с -1.1 до -0.2m, а видимый диаметр уменьшится с 14” до 10”.

Юпитер виден вечером в юго-западной части неба, но быстро скрывается за горизонтом. В декабре его видимый размер уменьшится с 34 до 32”.

Сатурн в декабре 2020 года также виден в юго-западной части неба рядом с Юпитером. Его блеск +0.8m, а видимый размер около 15”.

Уран будет виден всю ночь в созвездии Овна, его блеск +5.6m, а диаметр 3”. 31 октября Уран прошёл точку противостояния и в декабре сохраняются хорошие условия для его наблюдения.

Нептун можно найти в созвездии Водолея вечером. Его блеск составит +7.8m. Чтобы различить его диск, нужен довольно мощный телескоп с апертурой от 200 мм.

Соединение Юпитера и Сатурна в декабре 2020 года

21 декабря можно будет наблюдать очень редкое явление – соединение Юпитера и Сатурна. Расстояние между ними составит всего 6”, или 0.1 градуса. Юпитер при этом будет чуть ниже Сатурна и их можно будет наблюдать в одном поле зрения даже в телескоп – удачный момент для уникальных кадров.

Однако наблюдения можно будет проводить только вечером – видимость этих планет в декабре не очень хорошая. Высота над горизонтом составит менее 10 градусов, и они быстро зайдут. Но пару часов для наблюдений они всё-таки подарят.

Соединения Юпитера и Сатурна происходят примерно раз в 20 лет, но это особенное. Такое тесное сближение гигантов, как 21 декабря, бывает раз в 800 лет. И последний раз оно случилось 4 марта 1226 года. Так что не упускайте случая понаблюдать это астрономическое событие.

Метеорные потоки в декабре

В декабре можно наблюдать два метеорных потока – Геминиды и Урсиды. Радиант Геминид расположен в созвездии Близнецов, вблизи звезды Кастор. Этот метеорный поток начнёт своё действие 4 декабря, а закончит 17 декабря. Максимум наступит 14 декабря – ожидается до 120 метеоров в час.

Лучшие условия для наблюдения Геминид наступают после полуночи, когда радиант поднимается достаточно высоко над горизонтом. В 2020 году во время максимума Луна будет находиться почти в фазе новолуния, поэтому не будет мешать наблюдениям.

Геминиды порождены не кометой, как большинство метеорных потоков, а объектом, названным Фаэтон. Это нечто среднее между кометой и астероидом. Его открыли в 1983 году.

Максимум метеорного потока Урсиды придётся на ночь с 22 на 23 декабря, самую длинную ночь в году. Радиант расположен в созвездии Малой Медведицы. Он порождён кометой 8P/Туттля, его метеоры слабее Геминид. Условия для наблюдений будут довольно благоприятными, Луна особо мешать не будет – она будет в фазе первой четверти и быстро зайдёт. Ожидается до 10 метеоров в час.

Желаем побольше чистого неба и приятных наблюдений.

Источник: astro-world