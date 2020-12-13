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Ванна может быть только у меня: Светлана Лобода устроила скандал на "Золотом граммофоне"

12:21 13.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Представители «Русского радио» заявили, что Лобода повела себя непрофессионально, за что и была отлучена от сцены.

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Певица отказалась выступать на «Золотом граммофоне»

Официальные представители «Русского радио» прокомментировали скандал с участием Светланы Лободы. Ранее стало известно, что певица отказалась выступать на «Золотом граммофоне», когда узнала, что рядом с ее выступлением поставили другой номер с ванной.

«Ванна может быть только у меня», — заявила она.

Позже сама Светлана объяснила — к номеру она готовилась около двух недель вместе со своей командой, поэтому надеялась произвести неизгладимое впечатление. Поставив же два номера с одной задумкой рядом, организаторы обесценили ее работу.

Организаторы же «Золотого граммофона» считают по-другому. На вопросы от журналистов представители «Русского радио» заявили, что Лобода повела себя непрофессионально, за что и была отлучена от сцены.

«Мы отказали ей в присутствии из-за непрофессионального поведения», — объяснили там порталу «7 Дней».

В Сети во мнениях расходятся. Они уверены — Светлана зазналась. «В шоу-бизе у многих мания величия, но эта всех переплюнула», — пишут они. Другие же считают — Светлана поступила абсолютно верно. «Она работала, репетировали, а потом ей предлагают дублера», — твердят другие.

Источник: radiokp

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