Пособие в декабре 10000 рублей: кто может получить выплаты на детей до конца года

В декабре заявление на выплату могут подать только те, кто раньше ее не оформлял. Остальным пособие автоматически продлили до марта 2021 года.

Размер выплаты составляет в среднем по России 10,4 тыс. рублей

Несколько выплат около 10 тысяч рублей могут получить россияне в декабре. Причем выплаты полагаются не только малоимущим.

Пособие на детей до 1,5 лет

Выплаты положены одному из родителей, который осуществляет уход за ребёнком. Размер пособия составляет около 6000 рублей. Выплата зависит от размера регионального коэффициента. Причем в декабре 2020 года родителям придут сразу две выплаты — в первой половине декабря и во второй (за ноябрь и декабрь). Общая сумма пособия составит около 12 тысяч рублей. Однако стоит учесть, что следующая выплата поступит лишь в феврале 2021 года (за январь). Подчеркнем, что это не увеличение пособия, а лишь перенос январской выплаты.

К слову, двойные выплаты получат не все, так как решение о заблаговременной выплате принимают региональные отделения Фонда соцстрахования РФ.

Выплаты на детей до 3 лет

На пособие могут рассчитывать только малоимущие семьи, где среднедушевой доход составляет менее двух прожиточных минимумов в регионе проживания. Если в семье двое детей до 3 лет, пособие выплачивают на обоих (на первого — из федерального бюджета, на второго — из маткапитала).

Размер выплаты составляет в среднем по России 10,4 тыс. рублей.

В декабре заявление на выплату могут подать только те, кто раньше ее не оформлял. Остальным пособие автоматически продлили до марта 2021 года.

Пособие на детей от 3 до 7 лет

Данные выплаты тоже получат не все. На них можно попробовать подать заявление в декабре семьям, которым отказали в пособии в течение 2020 года. Если придет одобрение, то выплаты назначать за весь год с момента трёхлетия ребёнка.

Причина в том, что для одобрения данной меры поддержки среднедушевой доход семьи должен быть менее одного прожиточного минимума в регионе. Однако за основу берут доходы семьи за целый год не со дня подачи заявления, а за 6 месяцев до этого. В декабре пособие будут начислять с учетом доходов семьи с июля 2019 по июль 2020 года.

Средний размер выплаты в РФ составляет 5,5 тыс. рублей в месяц. Однако тем, кому придет одобрение пособия в декабре, выплаты могут получить и за несколько предыдущих месяцев.

Источник: АиФ