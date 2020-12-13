Школьный буллинг: Сломал грудную клетку 12-летнему ученику одноклассник

Краснодарская прокуратура начала проверку по факту информации об издевательствах в гимназии №36.

В краснодарской гимназии ученик сломал 12-летнему однокласснику грудную клетку

Согласно посту в соцсетях, 29 октября 12-летнему учащемуся одноклассник сломал грудную клетку на перемене. По словам мамы мальчика, над школьником издевались долгое время, но мальчик боялся признаваться во всем родителям. Она утверждает, что ни обидчик, ни его родители до сих пор не принесли никаких извинений.

"Предварительно установлено, что после случившегося работниками гимназии были вызваны врачи, оповещены органы системы профилактики и правоохранители, а в настоящее время оба участника конфликта уже не являются учащимися образовательной организации", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователем будет дана юроценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.