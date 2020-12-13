Сколько защищает от коронавируса прививка "Спутником V", ответил ее создатель Гинцбург

Вакцина от Pfizer, по мнению академика, будет защищать привитых от коронавируса гораздо меньше времени.

Гинцбург оценил в два года срок защиты от COVID у привитых "Спутником V"

Вакцина от коронавируса "Спутник V" создает иммунитет на два года, в то время как препарат от Pfizer - на три-четыре месяца, полагает гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Я могу это только предполагать, необходимы экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, то та платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы, и там есть экспериментальные данные, доказывающий, что аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше", - сказал Гинцбург в эфире "Соловьев LIVE" в субботу.

"На какой срок будет давать защиту препарат Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы - пяти месяцев", - добавил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что "это надо экспериментально проверять".

Ранее Гинцбург, комментируя информацию об аллергических реакциях на вакцину разработки Pfizer и немецкой BioNTech, сообщил, что вакциной "Спутник V" можно прививать аллергиков, если заболевание находится не в стадии обострения. При этом он заявил, что вакцина Pfizer, по всей видимости из-за своей технологии, может быть противопоказана аллергикам. По словам академика, вакцина Pfizer - это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно в организм, в то время, как система интерферонов человека "очень активно реагирует на любую чужеродную РНК".

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тысяч добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником V" началась в Москве. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников и полицейских и военнослужащих.