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Труп 22-летней упавшей с балкона 9 этажа девушки нашли в Новосибирске. СК начал проверку

14:10 13.12.2020 Фото: СКР
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По предварительным данным, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала с балкона съемной квартиры.

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СК устанавливает обстоятельства гибели девушки

В Кировском районе Новосибирска следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели девушки, сообщила в воскресенье старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова.

13 декабря 2020 года около 8 часов утра возле дома по улице Бронная в Кировском районе города Новосибирска обнаружено тело 22-летней девушки с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

-По предварительным данным, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома, - уточнила Кулешова.

В настоящее время следователем СКР произведен осмотр места происшествия, опрошены соседи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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