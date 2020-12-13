Умерших и заразившихся коронавирусом за сутки на 13 декабря посчитали в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 13 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 24966 случаев COVID-19 (+168 за минувшие сутки), в том числе у 1495 детей. 20642 человека выписаны с выздоровлением (+121 за сутки).
Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 87 лет и женщины в возрасте 43 года, 48 лет, 53 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 833 человека.
В отделениях интенсивной терапии находятся 178 человек. На ИВЛ – 37 пациентов.
Госпитализированы 36 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2605.
В больницы районов области госпитализирован 1358 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделан 994721 тест на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 4973 жителя региона, 75993 человека сняты с меднаблюдения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа выявили в Бердске 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь общее число заразившихся за пандемию достигло 902.