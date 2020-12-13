Аферисту из соцсетей перевела 3 млн рублей ставшая его "возлюбленной". Он представился военнослужащим иностранной армии

Новый знакомый рассказал, что ему должны перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за доставку медоборудования. И попросил потерпевшую создать счет на ее имя. Полиция возбудила уголовное дело.

Женщина из Барнаула перевела «возлюбленному» из соцсети почти 3 млн рублей

47-летняя жительница Барнаула перевела огромную сумму «возлюбленному», с которым общалась только в соцсети.

Как сообщили в городском управлении МВД, горожанка некоторое время назад познакомилась с мужчиной, который представился военнослужащим зарубежной армии.

Новый знакомый рассказал, что ему должны перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за доставку медоборудования. И попросил потерпевшую создать счет на ее имя, чтобы перечислить туда всю сумму, а затем женщина смогла бы ее снять.

«Через неделю после открытия счета на электронную почту жительнице города пришло письмо о начислении всей суммы. Но чтобы ее снять, необходимо перевести 5 800 фунтов стерлингов (это 580 тыс. рублей) на счет представителя одного из российских банков. Женщина ничего не заподозрила и перевела», - рассказали в полиции.

Через неделю пришло еще одно письмо, в котором говорилось, что для зачисления денег необходимо внести налог на добавленную стоимость - 22 000 фунтов стерлингов (это 2 340 000 рублей). Потерпевшую ничто не смутило, и она перевела сумму двумя платежами.

И только после третьего письма с похожей просьба женщина поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию.

По факту расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».