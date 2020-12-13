Все последствия перенесенного коронавируса перечислили в Роспотребнадзоре

Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма.

В Роспотребнадзоре назвали возможные последствия COVID-19

Последствиями перенесенной коронавирусной инфекции могут быть слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль, кашель и чувство жжения в груди, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания", — сказала Пшеничная.

Собеседница агентства уточнила, что некоторые пациенты после COVID-19 жалуются на кашель, другие отмечают чувство жжения в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию.

"Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма", — подчеркнула Пшеничная.

Ситуация с коронавирусом

Согласно статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 70 миллионов, более полутора миллионов человек умерли.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подверженными COVID-19 оказались Соединенные Штаты Америки, Индия и Бразилия. Россия остается на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.

Вакцинация

К сегодняшнему дню "Спутником V" привили уже более 150 тысяч россиян. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Препарат создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — "ЭпиВакКороной" от новосибирского научного центра "Вектор". Идет разработка и других российских вакцин.